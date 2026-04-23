NOVA VEST ZA SRPSKE TURISTE KOJI PLANIRAJU ODLAZAK U GRČKU: Evo ko će na granici biti oslobođen kontrole

Letnja sezona se bliži, a srpski turisti uveliko planiraju putovanje na omiljenu destinaciju – Grčku. Usled uvođenja novog evropskog sistema ulaska i izlaska (EES), pravila na granicama trpe značajne promene. Ipak, za određene grupe putnika stižu veoma dobre i olakšavajuće vesti direktno sa granice.

Najnovija zvanična informacija koju je za Grčka info potvrdilo Odeljenje granične policije i carine Evzoni doneće ogromno olakšanje porodicama koje putuju sa decom kojoj je potrebna posebna nega. Prema njihovom obaveštenju, deca sa autizmom, posebnim potrebama ili smanjenom pokretljivošću biće potpuno izuzeta od kontrole biometrijskih podataka.

Kako bi se ovo izuzeće primenilo na granici, roditelji ili staratelji moraju graničnim službenicima da pokažu odgovarajuće uverenje ili medicinsko mišljenje iz bolnice ili klinike koje potvrđuje zdravstveno stanje deteta. Važno je naglasiti da ovaj dokument mora biti na engleskom ili grčkom jeziku.

Gužve na Evzoniju već sada

Podsetimo, na graničnom prelazu Evzoni, na izlazu iz Grčke u nedelju uveče, 19. aprila došlo je do velikog zastoja, a prema svedočenjima putnika, situacija je u jednom trenutku bila veoma napeta i na ivici incidenta.

Grčka: Ovako je bilo ranijih godina, šta nas tek čeka na leto?

Jedna od putnica navodi da su na granicu sa Grčkom stigli u popodnevnim časovima, kada je ispred njih već bilo oko 15 do 17 autobusa. Kako kaže, čekanje se oteglo duboko u noć, a pojedini putnici su prema njenim saznanjima čekali i oko četiri sata, dok su neki autobusi bili zaglavljeni i duže.

Grčka izuzela i Britance iz EES sistema

Kako novi EES sistem nalaže da svi posetioci van EU ostave biometrijske podatke (otisak prsta i sken lica) na aerodromima i granicama, to je izazvalo paniku širom Evrope.

Da bi sprečila turistički kolaps usred sezone, Grčka je donela hitnu odluku ali za sada samo da britanske turiste izuzme iz ovog kontroverznog sistema, potpuno odustajući od uzimanja otisaka prstiju i skeniranja njihovih lica. Ovaj strateški potez Atine usmeren je na zaštitu njenog vitalnog turističkog sektora, a stručnjaci iz oblasti turizma uveliko spekulišu da bi i druge mediteranske zemlje uskoro mogle da slede isti primer.

Nama Srbima, kojima je Grčka omiljena letnja destinacija, ostaje nada da će grčke vlasti uvesti neka olakšice i za nas.

Na šta Srbi moraju strogo da paze: Kazne i do 1.200 evra!Što se tiče srpskih turista, uvođenje EES sistema sada znači skeniranje pasoša, fotografisanje lica, davanje otisaka četiri prsta desne ruke prilikom prve registracije, odnosno prvog ulaska u zemlje EU po novim pravilima. Svakog sledećeg prelaka granice radi se verifikacija, koja svakako podrazumeva predaju pasoša i jednu ovih radnji ili više - skeniranje lica ili ostavljanje otiska. Nova registracija potrebna je na svake tri godine.

Deci do 12 godina ne uzimaju se otisci prstiju, već im se samo skenira lice, uz, naravno predaju pasoša.

Ovaj digitalni sistem će u potpunosti zameniti dosadašnje pečatiranje pasoša.

Međutim, pored biometrije, Srbi moraju strogo da vode računa o dužini boravka u Grčkoj. Za građane Srbije važi Šengensko pravilo "90/180", što znači da u Grčkoj i ostalim zemljama Šengena mogu boraviti najviše 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana. Dani iz svih poseta Šengenu se sabiraju.

Zahvaljujući novim sistemima, svaki prekoračeni boravak biće odmah evidentiran na granici i takav prekršaj ne ostaje nekažnjen. Kazne za prekoračenje u Grčkoj iznose od 600 do 1.200 evra, a prekršiocima preti deportacija, pa čak i zabrana ulaska u Šengen zonu na određeno vreme.

Stručnjaci preporučuju svim turistima koji češće putuju da obavezno koriste "šengenski kalkulator", u koji se unose hronološki datumi ulaska i izlaska, kako bi precizno izračunali koliko im je dana legalnog boravka preostalo i izbegli drakonske kazne.

Autor: S.M.