Srbija na udaru 'klimatskog monstruma' El Ninjo donosi 42 stepena i razorne oluje

Dok svet strahuje od povratka najopasnijeg klimatskog fenomena, Srbija se sprema za jednu od najekstremnijih godina u istoriji!
Prema najnovijim podacima, El Ninjo nam od maja donosi vreli tropski talas koji će temperaturu podići na neverovatnih 42°C, ali to nije ono najgore. Stručnjaci upozoravaju na povratak superćelijskih oluja i „vrelu zimu“ bez snega, dok bi globalni poremećaji na tržištu mogli drastično da podignu cene osnovnih namirnica i u našim prodavnicama. Saznajte šta nas tačno čeka od juna i kako da se pripremite za „najtoplije leto ikada“.
Dok se južna polulopta sprema za katastrofalne suše, delovima Amerike i Azije prete razorne poplave, a klimatolozi upozoravaju – 2026. i 2027. godina mogle bi da sruše sve temperaturne rekorde i donesu „pakleno leto“ kakvo ne pamtimo, javila je Svetska meteorološka organizacija (WMO).
Jasna promena je primećena u ekvatorijalnom Pacifiku sa naglim porastom temperature površine mora, što ukazuje na veliku verovatnoću El Ninja između maja i jula ove godine.
- Nakon perioda neutralnih uslova na početku godine, klimatski modeli su sada snažno usklađeni i vidi se početak El Ninja, nakon čega sledi dalje jačanje tokom narednih meseci - rekao je Vilfran Mufuma Okija, šef za klimatske prognoze u WMO.
An El Niño event is expected from mid-2026, impacting global temperature & rainfall patterns, according to WMO's global seasonal climate update. Models indicate that this may be a strong one!— World Meteorological Organization (@WMO) 24. април 2026.
Iako modeli ukazuju na potencijalno jak El Ninjo ove godine, WMO dodaje da su prognoze napravljene tokom proleća obično manje pouzdane, te da će veća sigurnost u predviđanja biti moguća nakon aprila.
Ovaj obrazac je poznat po tome što remeti regionalne klime, potencijalno donoseći pojačane padavine u južnom delu Južne Amerike, južnim delovima SAD, delovima Roga Afrike i centralnoj Aziji, dok istovremeno može izazvati suše u Australiji, Indoneziji i pojedinim delovima južne Azije, prema navodima WMO.
Kako El Ninjo utiče na Srbiju?
Iako je El Ninjo tropski fenomen koji se dešava u Tihom okeanu, on može imati ozbiljne posredne efekte na Srbiju i Balkan. Prema aktuelnim prognozama za 2026. godinu, očekuju se sledeći scenariji:
- El Ninjo često stvara uslove za veću nestabilnost atmosfere. Za Srbiju to može značiti sparno vreme praćeno razornim olujama i lokalno obilnim padavinama, uprkos opštem trendu visokih temperatura.
- Istorijski gledano, godine pod uticajem snažnog El Ninja u našem regionu često donose blaže zime sa manje snežnih dana i temperaturama iznad nule.
- Stručnjaci upozoravaju da bi kombinacija El Ninja i globalnog zagrevanja mogla učiniti 2026. i 2027. godinu najtoplijim u istoriji merenja u Srbiji.
Autor: A.A.