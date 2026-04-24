Srbija na udaru 'klimatskog monstruma' El Ninjo donosi 42 stepena i razorne oluje

Dok svet strahuje od povratka najopasnijeg klimatskog fenomena, Srbija se sprema za jednu od najekstremnijih godina u istoriji!

Prema najnovijim podacima, El Ninjo nam od maja donosi vreli tropski talas koji će temperaturu podići na neverovatnih 42°C, ali to nije ono najgore. Stručnjaci upozoravaju na povratak superćelijskih oluja i „vrelu zimu“ bez snega, dok bi globalni poremećaji na tržištu mogli drastično da podignu cene osnovnih namirnica i u našim prodavnicama. Saznajte šta nas tačno čeka od juna i kako da se pripremite za „najtoplije leto ikada“.

Dok se južna polulopta sprema za katastrofalne suše, delovima Amerike i Azije prete razorne poplave, a klimatolozi upozoravaju – 2026. i 2027. godina mogle bi da sruše sve temperaturne rekorde i donesu „pakleno leto“ kakvo ne pamtimo, javila je Svetska meteorološka organizacija (WMO).

Jasna promena je primećena u ekvatorijalnom Pacifiku sa naglim porastom temperature površine mora, što ukazuje na veliku verovatnoću El Ninja između maja i jula ove godine.

- Nakon perioda neutralnih uslova na početku godine, klimatski modeli su sada snažno usklađeni i vidi se početak El Ninja, nakon čega sledi dalje jačanje tokom narednih meseci - rekao je Vilfran Mufuma Okija, šef za klimatske prognoze u WMO.

An El Niño event is expected from mid-2026, impacting global temperature & rainfall patterns, according to WMO's global seasonal climate update. Models indicate that this may be a strong one!

— World Meteorological Organization (@WMO) 24. април 2026.

Iako modeli ukazuju na potencijalno jak El Ninjo ove godine, WMO dodaje da su prognoze napravljene tokom proleća obično manje pouzdane, te da će veća sigurnost u predviđanja biti moguća nakon aprila.

Ovaj obrazac je poznat po tome što remeti regionalne klime, potencijalno donoseći pojačane padavine u južnom delu Južne Amerike, južnim delovima SAD, delovima Roga Afrike i centralnoj Aziji, dok istovremeno može izazvati suše u Australiji, Indoneziji i pojedinim delovima južne Azije, prema navodima WMO.

Kako El Ninjo utiče na Srbiju?

Iako je El Ninjo tropski fenomen koji se dešava u Tihom okeanu, on može imati ozbiljne posredne efekte na Srbiju i Balkan. Prema aktuelnim prognozama za 2026. godinu, očekuju se sledeći scenariji:

- El Ninjo često stvara uslove za veću nestabilnost atmosfere. Za Srbiju to može značiti sparno vreme praćeno razornim olujama i lokalno obilnim padavinama, uprkos opštem trendu visokih temperatura.

- Istorijski gledano, godine pod uticajem snažnog El Ninja u našem regionu često donose blaže zime sa manje snežnih dana i temperaturama iznad nule.

- Stručnjaci upozoravaju da bi kombinacija El Ninja i globalnog zagrevanja mogla učiniti 2026. i 2027. godinu najtoplijim u istoriji merenja u Srbiji.

Autor: A.A.