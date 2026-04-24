Spektakl na četiri točka: Falcon Rally okuplja elitu luksuznih automobila u Beogradu

Beograd će uskoro biti domaćin jednog od najatraktivnijih automobilskih događaja u regionu – Falcon Rally, premium rally-ja koji okuplja vlasnike luksuznih i sportskih automobila iz zemlje i inostranstva.

Ovaj jedinstveni događaj nije klasična vožnja, već višednevno iskustvo koje spaja vrhunske performanse, ekskluzivne lokacije i snažan lifestyle koncept. Učesnici će imati priliku da uživaju u pažljivo osmišljenim rutama, ali i u pratećim sadržajima koji uključuju degustacije, druženja i večernje programe.

Prvi dan rally-ja započinje svečanim otvaranjem u vinariji, nakon čega sledi dolazak u Beograd i izložba vozila na promenadi Belgrade Waterfront, gde će građani imati priliku da izbliza vide neke od najskupljih i najmoćnijih automobila današnjice.

Program se završava ekskluzivnom večerom u čuvenom Hotel Moskva, koja će okupiti učesnike, partnere i goste događaja.

Organizatori ističu da Falcon Rally predstavlja spoj luksuza, adrenalina i vrhunske produkcije, uz poseban fokus na vizuelni sadržaj namenjen društvenim mrežama i medijima.

Zahvaljujući atraktivnom konceptu i sve većem interesovanju javnosti, ovaj događaj već sada važi za jedan od najiščekivanijih automotive spektakala u Srbiji.

