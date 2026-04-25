Oglasio se heklač Viktor (11): Evo šta je poručio javnosti nakon hakovanog Instagram profila

Dečaču Viktoru Mitiću (11) iz Jagodine, koji je za kratko vreme postao popularan na društvenim mrežama, hakovan je Instagram profil.

Tom prilikom oglasio se i Viktor, koji je istakao da i pored sabotaže njegovog profila on nastavlja da hekla i ne odustaje od svojih ciljeva.

- Neko me je izgleda prijavljivao i suspendovali su mi profil, verujem da su bili ljubomorni. Jako sam tužan. Imam novi profil, ali se nadam da ćemo možda uspeti da vratimo i stari. Nastavljam da heklam naš najveći ćilim, to sigurno - rekao je tužnim glasom Viktor za RINU.

Nakon gašenja Instagram profila malom Viktoru, oglasio se i njegov otac koji potez napadača ocenio kao sramotan, obzirom da Viktor ima samo 11 godina.

Podsetimo, Viktor Mitić osvojio je društvene mreže nesvakidašnjom idejom da na svom Instagram profilu svakodnevno hekla onoliko petlji koliko ga ljudi zaprati, a po svemu sudeći njegova popularnost ne jenjava

Upravo zbog njegove ideje koja je veoma brzo postala viralna, ovaj jedanaestogodišnjak, doživeo je i osude od strane sveštenika.

Autor: D.Bošković