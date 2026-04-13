AKTUELNO

Svet

Viktor Orban se oglasio dan nakon izbornog poraza

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug/Peđa Vučković ||

Odlazeći mađarski premijer Viktor Orban oglasio se na društvenim mrežama dan nakon poraza na parlamentarnim izborima i pobede partije Tisa Petera Mađara.

U video snimku koji je objavio na svom zvaničnom Fejsbuk profilu, Viktor Orban je rekao da je više od 2 miliona 250 hiljada birača podržalo listu i kandidate Fides-KDNP na jučerašnjim izborima.

Prema rečima odlazećeg premijera, nacionalna strana, njihova politička zajednica, danas je ovolika u Mađarskoj.

"Hvala svima koji su nas podržali. Godine 2014. godine smo izvojevali ogromnu izbornu pobedu uz podršku istog broja birača, juče je isto bilo dovoljno za pristojan nastup i poraz", rekao je Orban.

On je rekao da birači uvek mogu da računaju na njega.

"Fides je najkoherentnija politička zajednica u Mađarskoj, decenijama verno služimo mađarskom narodu i nastavićemo to da činimo i u narednim godinama. Naš plan je da zajedno sa našim biračima branimo dostignuća nacionalne strane, da se reorganizujemo u narednim nedeljama, da odemo u svaku izbornu jedinicu i da okupimo naše volontere, aktiviste i kandidate", rekao je Orban.

Takođe je najavio da će se sastanak poslaničke grupe održati 28. aprila.

"Rad počinje danas", poručio je Orban.

Autor: S.M.

