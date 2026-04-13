Nižu se reakcije iz EU nakon pobede Petera Mađara

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen poručila je povodom pobede opozicione partije Tisa i njenog lidera Petera Mađara na parlamentarnim izborima u Mađarskoj održanim u nedelju, da se ta zemlja vraća na svoj evropski put.

"Mađarska je izabrala Evropu. Evropa je uvek birala Mađarsku. Zemlja se vraća na svoj evropski put. Unija jača", navela je ona na platformi Iks.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta istakao je da rekordna izlaznost odražava demokratski duh građana Mađarske, naglašavajući da očekuje blisku saradnju sa Mađarom u cilju jačanja i prosperiteta Evrope.



"Rekordna izlaznost pokazuje demokratski duh mađarskog naroda. Oni su rekli svoje i njihova volja je jasna. Radujem se bliskoj saradnji sa Peterom Mađarom i da Evropa bude jača i prosperitetnija", naveo je on na Iksu.

Predsednica Evropskog parlamenta Roberta Mecola čestitala je Peteru Mađaru, poručivši da je "mesto Mađarske u srcu Evrope".

Francuski predsednik Emanuel Makron i francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro takođe su čestitali partiji Tisa pobedu na izborima u nedelju uveče.

"Upravo sam razgovarao sa Peterom Mađarom da mu čestitam na pobedi u Mađarskoj! Francuska pozdravlja pobedu demokratskog kandidata, privrženost mađarskog naroda vrednostima Evropske unije i evropsku posvećenost Mađarske. Hajde da zajedno krenemo napred ka suverenijoj Evropi, za bezbednost našeg kontinenta, našu konkurentnost i našu demokratiju!", napisao je francuski predsednik na mađarskom jeziku na društvenoj mreži Iks, uz zajedničku fotografiju sa Peterom Mađarom.

Baro je pozdravio pobedu Tise i ocenio da je to "majstorska lekcija mađarskog naroda svima onima koji su pokušali da napišu njegovu istoriju umesto njega".

"Mađarski narod je odlučio da okrene leđa vladi koja je skrenula s puta u demontažu vladavine prava i osnovnih sloboda, širenje dezinformacija i zaveru sa Rusijom, nepoštujući evropski suverenitet", napisao je Baro na Iksu i poručio da su "Evropljani slobodni i nameravaju da takvi i ostanu".

Premijerka Italije Đorđa Meloni čestitala je Mađaru "ubedljivu pobedu" i poželela mu sreću u radu, a Orbanu je zahvalila na dugogodišnjoj saradnji.

"Zahvaljujem se svom prijatelju Viktoru Orbanu na intenzivnoj saradnji ovih godina i znam da će čak i iz opozicije nastaviti da služi svojoj naciji. Italija i Mađarska su nacije povezane dubokim vezama prijateljstva i sigurna sam da ćemo nastaviti da sarađujemo u konstruktivnom duhu u interesu naših naroda i zajedničkih izazova na evropskom i međunarodnom nivou", napisala je Meloni na Iksu.

Belgijski ministar odbrane Teo Franken je kratko naveo da je "Orban izgubio".

"Orban je izgubio, Rusi napolje! Odlično!", napisao je on na platformi Iks.

Čestitke je uputio i predsednik Evropske narodne partije Manfred Veber koji je ocenio da je "narod odneo pobedu u Mađarskoj". On je istakao da su birači podržali politiku zasnovanu na sadržaju, rešenjima i jedinstvu, a ne na "praznim sloganima i širenju straha" i poručio da se Mađarska vratila u centar Evrope.

Predsednica poslaničke grupe Obnovimo Evropu u Evropskom parlamentu Valeri Hajer ocenila je da pokušaji spoljnog mešanja nisu uticali na izborni rezultat.

"Zemlja piše novo poglavlje, odbacujući Viktora Orbana i njegov korumpirani sistem, koji je kontinuirano pokušavao da ucenjuje EU. Donald Tramp, Vladimir Putin i francusko Nacionalno okupljanje gube svog najvažnijeg evropskog saveznika", dodala je.

Potpredsednik Evropske komisije Stefan Sežurne je naveo da je mađarski narod "svetu pokazao kakvi su Evropljani: slobodni, prosvećeni građani kojima se ne može manipulisati iz inostranstva".

Na osnovu 97,35 odsto obrađenih glasova na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, prema preliminarnim rezultatima Nacionalne izborne komisije (VTR), opoziciona stranka Tisa osvojila je 138 od 199 mandata u parlamentu, dok je stranka Fides premijera Viktora Orbana osvojila 55 mesta.

Prema tim rezultatima, Tisa je osvojila 93 poslanička mesta direktnim izborom kandidata, dok je 45 poslanika osvojeno preko izborne liste stranke.

Autor: D.Bošković