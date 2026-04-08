AKTUELNO

Svet

STIGLA REAKCIJA IZ EVROPSKE UNIJE: Oglasila se Ursula fon der Lajen o primirju na Bliskom istoku

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug AP/Abdul Saboor (POOL) ||

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Lajen izjavila je danas da pozdravlja prekid vatre između Irana i SAD.

- Pozdravljam dvonedeljni prekid vatre koji su SAD i Iran dogovorili sinoć. On donosi preko potrebnu deeskalaciju. Zahvaljujem Pakistanu na posredovanju - rekla je ona u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako kaže, sada je ključno da se pregovori o trajnom rešenju ovog sukoba nastave.

Predsednica Evropske komisije dodala je i da će nastaviti koordinaciju sa partnerima u tom cilju.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif saopštio je jutros da su se Iran, Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici dogovorili o trenutnom prekidu vatre, koji stupa na snagu odmah i obuhvata sve zone sukoba.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je prethodno da se nakon razgovora sa rukovodstvom Pakistana složio da dođe do prekida vatre između SAD i Irana u periodu od dve nedelje.

Ubrzo nakon što je predsednik SAD Donald Tramp objavio da je postignut dvonedeljni sporazum o prekidu vatre, iranske vlasti su objavile saopštenje u kojem potvrđuju sporazum, navodeći da sporazum uključuje ''kontinuiranu iransku kontrolu nad Ormuskim moreuzom''.

Autor: A.A.

#Bliski istok

#SAD

#Ursula fon der Lajen

#evropska unija

