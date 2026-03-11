POZAMAŠNA CIFRA: Fon der Lajenova otkrila koliko je kriza na Bliskom istoku do sada koštala Brisel

EU je zbog krize na Bliskom istoku već platila tri milijarde evra za dodatne energetske troškove, izjavila je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Ona je na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta istakla da je od početka sukoba na Bliskom istoku cena gasa porasla za 50 odsto, a nafte za 27 odsto.

- Ako to prevedete u evre, 10 dana rata već je koštalo evropske poreske obveznike dodatne tri milijarde evra za uvoz fosilnih goriva - naglasila je Fon der Lajenova.

Ona je rekla da bi EU mogla da ograniči cenu gasa i da se okrene podsticajima i državnoj pomoći kako bi sprečila energetsku krizu, piše RIA.

Autor: S.M.