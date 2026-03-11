AKTUELNO

Svet

POZAMAŠNA CIFRA: Fon der Lajenova otkrila koliko je kriza na Bliskom istoku do sada koštala Brisel

Izvor: Novosti.rs, Foto: Tanjug AP/Abdul Saboor (POOL) ||

EU je zbog krize na Bliskom istoku već platila tri milijarde evra za dodatne energetske troškove, izjavila je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Ona je na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta istakla da je od početka sukoba na Bliskom istoku cena gasa porasla za 50 odsto, a nafte za 27 odsto.

- Ako to prevedete u evre, 10 dana rata već je koštalo evropske poreske obveznike dodatne tri milijarde evra za uvoz fosilnih goriva - naglasila je Fon der Lajenova.

Ona je rekla da bi EU mogla da ograniči cenu gasa i da se okrene podsticajima i državnoj pomoći kako bi sprečila energetsku krizu, piše RIA.

Autor: S.M.

#Bliski istok

#Iran

#Rat

#Troškovi

#Ursula fon der Lajen

POVEZANE VESTI

Svet

Fon der Lajen: Kina de fakto omogućava rusku ratnu ekonomiju

Svet

URSULA 'ZADALA DOMAĆI' SI ĐINPINGU: Fon der Lajenova bi da Kina reši rat u Ukrajini

Svet

FON DER LAJEN 'ZBRISALA'?Evropska komisija: Neće se sastati u Davosu

Svet

Fon der Lajen: EU podržava mirnu, demokratsku tranziciju u Venecueli

Svet

Odoše ruske pare

Svet

FON DER LAJEN NUDI REŠENJE Izuzeće iz carina na svu industrijsku robu