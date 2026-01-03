AKTUELNO

Fon der Lajen: EU podržava mirnu, demokratsku tranziciju u Venecueli

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen poručila je da EU podržava mirnu i demokratsku tranziciju u Venecueli, nakon američkih napada i hapšenja Nikolasa Madura.

Evropska unija pažljivo prati dramatične događaje u Venecueli. Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da EU „veoma pažljivo“ prati situaciju nakon američkih udara i da podržava narod Venecuele u mirnoj i demokratskoj tranziciji.

„Podržavamo narod Venecuele i mirnu i demokratsku tranziciju. Svako rešenje mora poštovati međunarodno pravo i Povelju UN“, napisala je fon der Lajen na platformi X.

Ona je dodala da tesno sarađuje sa svojom zamenicom Kajom Kalas i državama članicama EU kako bi se osiguralo da građani EU u Venecueli „mogu računati na našu punu podršku“.

Podsetimo, Sjedinjene Američke Države su danas izvele vazdušne napade na Venecuelu, a predsednik SAD Donald Tramp saopštio je da su američke specijalne jedinice uhapsile predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores i izveli ih iz zemlje.

U operaciji hapšenja učestvovala je elitna specijalna jedinica američke vojske Delta fors, a napad je izveden u velikim razmerama, što je izazvalo snažne reakcije širom sveta.

