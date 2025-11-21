Fon der Lajen: EU će nastaviti da podržava Ukrajinu, snakcije nanose štetu ekonomiji Rusije

Evropska unija će nastaviti da podržava Ukrajinu, jer je Ukrajina žrtva agresije, izjavila je danas predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i istakla da sankcije Rusiji nanose štetu njenoj ekonomiji.

Ukrajina može da računa na nas, jer ovo nije samo agresija na Ukrajinu, već agresija na principe Povelje UN, rekla je Fon der Lajen u govoru u Johanesburgu, gde prisustvuje samitu G20, prenosi Rojters.

Prema njenim rečima, EU je uvela 19 paketa sankcija i one imaju efekta.

To se vidi kada pogledate sve veće probleme ruske ekonomije - galopirajuću inflaciju, rastuće kamatne stope i pregrejanu ratnu ekonomiju. Polako ali sigurno, podaci pokazuju da sankcije deluju, istakla je Fon der Lajen.

U Johanseburgu se održava prvi samit G-20 na afričkom kontinentu.