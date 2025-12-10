AKTUELNO

Počela radna večera Vučića, Fon der Lajen i Košte u Briselu

U zgradi Evropske komisije u Briselu večeras je počela radna večera kojoj prisustvuju predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.

Iako zvanično teme sastanka nisu najavljene, očekuje se da će se razgovarati o evropskom putu Srbije, geopolitičkoj i energetskoj situaciji.

Vučić je juče, uoči susreta, izjavio da će na sastanku sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen predložiti ideju da se svi kandidati sa prostora Zapadnog Balkana prime zajedno u EU kao punopravne članice.

"Ako primite jednu, ili dve, ili tri od nas, šta ćemo onda sa ostalima? Kako ćemo se nositi s tim? Kako ćemo rešiti sva otvorena pitanja?", rekao je Vučić na panelu pod nazivom "Evropska konkurentnost u fragmentisanom geopolitičkom okruženju", koji je održan na Forumu BELTALKS u organizaciji GLOBSEC-a.

