AKTUELNO

Politika

VUČIĆ GOST URSULE VON DER LAJEN, PRISUSTVOVAĆE I KOŠTA: Velika čast za našu zemlju, predsednik sam sa dvoje najvažnijih ljudi u EU

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Brisel, gde će kasnije prisustvovati radnoj večeri koju organizuju predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.

Vučić je juče izjavio da će na sastanku sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen predložiti ideju da se svi kandidati sa prostora Zapadnog Balkana prime zajedno u EU kao punopravne članice.

"Ako primite jednu, ili dve, ili tri od nas, šta ćemo onda sa ostalima? Kako ćemo se nositi s tim? Kako ćemo rešiti sva otvorena pitanja?", rekao je Vučić na panelu pod nazivom "Evropska konkurentnost u fragmentisanom geopolitičkom okruženju", koji je održan na Forumu BELTALKS u organizaciji GLOBSEC-a.

Autor: S.M.

#Aleksandar Vučić

#Brisel

#Sastanak

#Ursula fon der Lajen

#radna večera

POVEZANE VESTI

Politika

POČELA RADNA VEČERA VUČIĆA SA DVOJE NAJVAŽNIJIH LIDERA EU: Oglasio se predsednik Srbije povodom sastanka sa Koštom i Fon der Lajen (FOTO)

Politika

'PONOSAN SAM NA POŠTOVANJE KOJE SU POKAZALI PREMA SRBIJI' Vučić: Verujem da će ovi razgovori mnogo značiti za budućnost Srbije (FOTO)

Politika

BRINU ZA SVOJ NEZASLUŽENI EKSKLUZIVITET: Vučić spomenuo svoju ideju za Zapadni Balkan, Hrvati se odmah bune (FOTO)

Politika

Velika čast za Srbiju: Vučić sutra u Briselu na večeri kod Ursule fon der Lajen

Politika

VELIKA ČAST ZA SRBIJU: Vučić u sredu u Briselu na večeri kod Ursule fon der Lajen

Politika

ZADOVOLJAN SAM SASTANKOM U BRISELU! Predsednik Vučić: Ključna tema je bila strateški putu Srbije u EU, plan je otvaranje dva klastera do kraja godine