ZADOVOLJAN SAM SASTANKOM U BRISELU! Predsednik Vučić: Ključna tema je bila strateški putu Srbije u EU, plan je otvaranje dva klastera do kraja godine

U Briselu je završena radna večera kojoj su prisustvovali predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Predsednik Vučić obratio se javnosti nakon sastanka sa Ursulom fon der Lajen i Antonijom Koštom.

- Veoma sam počastvovan što sam kao predsednik jedne male zemlje imao priliku da razgovaram sa dvoje najvažnijih lidera EU. Bezbroj puta sam dolazio u Brisel, na bezbroj mesta ih sretao, i njih i njihove prethodnike, ugošćavao u Srbiji, ali nikad nisam imao tu čast da oni ugoste mene ili bilo koga iz Srbije. Istovremeno, pre samo nekoliko dana imao sam večeru u rezidenciji generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga i čini mi se da to dovoljno govori o poštovanju koje su svi pokazali prema našoj zemlji. To me čini neobično ponosnim. - rekao je Vučić i dodao:

Imao sam večeru ovde u rezidenciji Rutea i čini mi se da to dovoljno govori o poštovanju koje su ukazali prema našoj zemlji, to mi govori da je Srbija zemlja koju niko ni ne pokušava da nipodaštava, naprotiv, da je ona zemlja koja je poštovana. Naš razgovor bio je srdačan, sadržajan, otvoren, odgovoran.... Govorili smo o političkoj situaciji u regionu, neophodnosti očuvanja stabilnosti i mira, ekonomskoj situaciji ali i stvarima koje Srbija iz oblasti vladavine prava mora da uradi

- Razgovarali smo i o ekonomiji, investicijama, zainteresovanosti EU za mineralne sirovine i zajedničke projekte sa Srbijom. Govorili smo i o odbrambenoj industriji i svemu što je EU predvidela kao moguće finansiranje. Mi tu već imamo neke takozvane bele papire potpisane, pa treba da vidimo kako dalje možemo da dobijemo više investicija u naše fabrike namenske industrije - istakao je je predsednik Srbije.

- Naš razgovor je bio srdačan, sadržajan, otvoren, odgovoran, ozbiljan i kroz mnogo tema, kroz koje smo prošli, ključna tema je evropska budućnost Srbije. U skladu sa tim govorili smo o političkoj situaciji u regionu, o neophodnosti očuvanja stabilnosti i mira. Istovremeno smo govorili o ekonomskoj situaciji, ali i stvarima koje iz oblasti vladavine prava Srbija mora da uradi da bi mogla da se izbori za otvaranje klastera 3, kasnije klastera 2, onda i poslednjeg klastera 5, ako se ne varam. Do kraja godine naš cilj je da otvorimo najmanje dva klastera, klaster 3 i klaster 2, da ubrzano napredujemo ka Evropskoj Uniji, ali za to je potrebno da mi mnogo toga učinimo - rekao je Vučić.

- Rekao sam da uskoro imamo odluku o formiranju Vlade ili o novim izborima, razgovarali smo i o situaciji u Srbiji. Rekao sam našim domaćinima da nikakvog zvučnog topa nije bilo u Srbiji. U SAD ga svakodnevno koriste, mi nismo i nemamo šta da krijemo i u potpunosti smo saglasni da se to proveri na bilo koji način - naveo je Vučić

Naglasio je da Srbija želi da sačuva mir.

- Srbija treba da ide napred, da se stabilizuje i prekine sa besmislenim blokadama i uništavanjem srpske ekonomije. Veoma sam zadovoljan razgovorom. Verujem da je ovaj razgovor mnogo značio za budućnost Srbije i da će se to tek videti u bliskoj budućnosti - rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je rekao da mu je žao svih ljudi koji moraju da trpe teror agresivnih ljudi koji nemaju nikakav argument.

- Žao mi je zbog svih hrabrih ljudi koji moraju da trpe teror, agresivnih ljudi koji nemaju nikakav argument sem jezivih pritisaka i napada na slobodno misleće ljude. Nemojte da vam kažem kakvi su pritisci na pojedine sportiste i druge ljude, kako moraju da se izjasne šta da urade. Ti ljudi dalje odolevaju i to neće da učine. Jer ljudi koji su potpuno slobodni, oni imaju pravo da misle i niko ih neće naterati ni pritisak društvenih mreža, ni hajka koju neko vodi. Jedan od razloga zašto smo formirali pokret, to je da nam Srbija bude pristojna i normalna, da niko ne vodi hajku protiv bilo koga zato što drugačije misli. Zato pozivam sve ljude u pokret. Zato što hoćemo da napravimo sve drugačije od onoga što oni rade svakog dana. Nije problem da vi niste saglasni sa Jankom Tipsarevićem, ali taj čovek je doneo bezbroj medalja i bezbroj uspeha našoj zemlji. Što ga vređate, što ga napadate. Tako ste napadali Nikolu Jokića, tako ste napadali Dejana Tomaševića, svakoga - dodao je Vučić.

Prema njegovim rečima, oni koji su slabiji uvek moraju svojom agresivnošću i učestovanjem u čoporu da pokažu svoju snagu.

Jaki su samo u čoporu i misle da mogu sve. Ja se divim ljudima koji pokazuju hrabrost i otpor i zato će naš pokret da jača, jer svaki čovek to oseća i vidi - naglasio je Vučić i dodao:

Oko UN-a, mi nemamo problem, neka dođu i provere. Neka izglasaju šta god hoće, neka je zemlja ravna ploča, to nije problem za njih. Nadam se da će FBI za 7, 8 dana da dođe u Beograd, rekao sam Ursuli i Košti neka dođe ko god hoće, mi smo spremni. Kad lažete i obmanjujete javnost, a volite i sebe da obmanjujete, onda kad-tad upadnete u problem, kao i sa Jovanjicom. UN? Dobrodošli ljudi, sve smo spremni da pokažemo i nemamo šta da krijemo.

- Kroz šta ja i moja porodica moramo da prođemo svakog dana... Sve je u redu dok ne počnete da primenjujete nasilje. Nezadovoljan sam što nam se dogodilo jezivo nasilje u Nišu, Kragujevcu, Kraljevu. Niš je toliko užasan, da nemam reči. Da onako unizite starije ljude, koji mogu da vam budu roditelji, da ih tučete kamenicama, jurite ljude po ulicama, razbijate jaja ljudima o glavu... Kako se osećaju majke i ćerke? - istakao je Vučić govoreći o blokadama i zaključio:

Moramo to da sprečimo. Plašim se da neki državni organi nisu adekvatno odgovorili svom zadatku, ali to je posao za nas i to ćemo rešiti u narednim danima. O prelaznoj Vladi sam već rekao šta mislim, ne podležemo pritiscima.Ja hoću da pitam i studente i profesore zašto nisu osudili nasilje u Nišu. Jesu učestovali i oni, tražim od svih drugih da to osude i pitam njih zašto nisu osudili takvo nasilje? Šta bi da se njima dogodilo?

-Država je uvek htela da razgovara, rektor nije hteo da razgovara. Tada govorite više o sebi nego o nekom drugom. Vlada u bilo kom mandatu isplaćuje plate i penzije, ali za rad, ne za nerad. Da si još sto puta rektor i da nam pretiš batinom studentskom, platu ne možeš da dobiješ i tačka. Oni znaju da će neko morati da postavi pitanje odgovornosti za zločine koji su počinili protiv svoje zemlje. Neko će da postavi to pitanje, studenti su počeli da postavljaju to pitanje, neki drugi studenti, oni u većini. - rekao je Vučić.

- Što se tiče tona razgovora, bio je srdačan, prijateljski, otvoren, razgovor otvorenih ljudi koji se dugo poznaju.

- Što se tiče zahteva Evropskom sudu za ljudska prava, potpuno smo spremni, samo me zanima jesu li napisali da je to bio vorteks, jer to nikad nismo imali.

- Oko mineralnih sirovina, danas su se obradovali i rekli "eto Vučić je dobio kiseli nar i zato nema jadra na listi". Nisu oni glupi, samo zlonamerni i malo nepismeni i uvek žure. To su projekti koji se tiče EU.

- Dobar deo naših simpatizera govori da nam zemlja ide u lošem smeru zbog svega što nam se dešava i to je sve tačno. Opozicija, parlamentarna, de fakto ne postoji, tu postoji samo jedna stranka na 5 odsto Manojlovića, a stranka Marinike i Đilasa na 3,8 ili 3,9. Ono što ima je kada ljudi na spontanom kažu da su za nekog drugog, to je 4,2 što znači da bi neka studentska organizacija mogla da ima nekih 15 ili 20 i to je to.

- Ako u teškim vremenima mogu da kažem da sam pomalo zadovoljan, onda to mogu večeras da kažem. Hvala Košti i Fon der Lajen na gostoprimstvu - poručio je Vučić.

