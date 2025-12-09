Velika čast za Srbiju: Vučić sutra u Briselu na večeri kod Ursule fon der Lajen

Predsednik Vučić u sredu će biti na večeri kod Ursule fon der Lajen u Briselu, a biće prisutan i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.
Predsednik Vučić u sredu će biti biti u Briselu, gde će biti na večeri kod Ursule fon der Lajen, a biće prisutan i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.
Večera će biti u 19.30 časova.
U pitanju će biti posebna večera koja će biti upriličena za njih troje.
Ova poseta i svečana večera kojoj će prisustvovati predsednik Vučić će biti velika čast za našu zemlju.
Autor: Jovana Nerić