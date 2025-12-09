Velika čast za Srbiju: Vučić sutra u Briselu na večeri kod Ursule fon der Lajen

Predsednik Vučić u sredu će biti na večeri kod Ursule fon der Lajen u Briselu, a biće prisutan i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.

Večera će biti u 19.30 časova.

U pitanju će biti posebna večera koja će biti upriličena za njih troje.

Ova poseta i svečana večera kojoj će prisustvovati predsednik Vučić će biti velika čast za našu zemlju.

Autor: Jovana Nerić