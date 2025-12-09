AKTUELNO

Politika

Velika čast za Srbiju: Vučić sutra u Briselu na večeri kod Ursule fon der Lajen

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednik Vučić u sredu će biti na večeri kod Ursule fon der Lajen u Briselu, a biće prisutan i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.

Predsednik Vučić u sredu će biti biti u Briselu, gde će biti na večeri kod Ursule fon der Lajen, a biće prisutan i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.

Večera će biti u 19.30 časova.

U pitanju će biti posebna večera koja će biti upriličena za njih troje.

Ova poseta i svečana večera kojoj će prisustvovati predsednik Vučić će biti velika čast za našu zemlju.

Autor: Jovana Nerić

#Aleksandar Vučić

#Ursula Fon Der Lejen

#antonio košta

POVEZANE VESTI

Politika

VELIKA ČAST ZA SRBIJU: Vučić u sredu u Briselu na večeri kod Ursule fon der Lajen

Politika

POČELA RADNA VEČERA VUČIĆA SA DVOJE NAJVAŽNIJIH LIDERA EU: Oglasio se predsednik Srbije povodom sastanka sa Koštom i Fon der Lajen (FOTO)

Politika

VUČIĆ SUTRA U BRISELU: Susret sa Ursulom fon der Lajen i Antoniom Koštom

Politika

'PONOSAN SAM NA POŠTOVANJE KOJE SU POKAZALI PREMA SRBIJI' Vučić: Verujem da će ovi razgovori mnogo značiti za budućnost Srbije (FOTO)

Politika

ZADOVOLJAN SAM SASTANKOM U BRISELU! Predsednik Vučić: Ključna tema je bila strateški putu Srbije u EU, plan je otvaranje dva klastera do kraja godine

Politika

Vučić priredio večeru u čast Urusle fon der Lajen: Prisustvuju dve delegacije, nastavljeni današnji razgovori