Forbs objavio čuvenu listu: Najmoćnija žena u 2025. godini Ursula fon der Lajen

Na listi 100 najmoćnijih žena u 2025. godini američkog magazina Forbs (Forbes) na prvom mestu nalazi se predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

U obrazloženju uredničkog kolegijuma navodi se da je ona prva žena na toj poziciji, koja je odgovorna za zakonodavstvo koje utiče na više od 450 miliona Evropljana.

Na drugom mestu na listi je predsednica Evropske centralne banke Kristin Lagard, na trećem premijerka Japana Sanae Takaiči, koja je ujedno i prva žena na toj poziciji.

Na četvrtom mestu je premijerka Italije Đorđa Meloni, na petom predsednica Meksika Klaudija Šajnbaum, a među prvih 10 su i izvršna direktorka kompanije Dženeral motors Marija Bara i izvršna direktorka tehnološke kompanije "Siti" Džejn Frejzer.

Magazin je u 100 najmoćnijih žena svrstao i izvršnu potpredsednicu i finansijskog direktora kompanije Majkrosoft Emi Hud, generalnu direktorku MMF-a Kristalinu Georgijevu, predsednicu i operativnu direktorku kompanije SpejsEks Gvin Šotvel, pop pevačicu Tejlor Svift, ministarku finansija i koorporativnih poslova Indije Nirmalu Sitharaman.

Na listi su i medijska ličnost Opra Vinfri, kopredsedavajuća kompanije Volt Dizni Dana Valden, britanska ministarka finansija Rajčel Rivs, izvršna direktorka kineske kompanije JD.com Sendi Ran Su, predsednica Njujorške berze Lin Martin, izvršna direktorka Vodafona Margerita Dela Vale, glavni direktor za sadržaj platforme Netfliks Bela Baharija.

U 100 najmoćnijih žena svrstane su i izvršna direktorka Foks njuza Suzan Skot, finansijska direktorka grupe Dojče foks Melani Krajs, javna ličnost i preduzetnica Kim Kardašijan, premijerke Konga Judit Suminva Tuluka, Danske Mete Frederiksen i Barbadosa Mia Motli.

Na poslednjem mestu liste našle su se junakinje animirane serije u koprodukciji Netfliksa i Soni rekordsa "KPop Demon Hunters" urađenom o K-Pop devojačkom bendu (HUNTR/X) i koji je do decembra 2025. godine pregledan više od 325 miliona puta i koji je postao najpopularniji film na Netfliksu ikada.

Lista, koja se objavljuje 22. put, napravljena je na osnovu četiri glavna kriterijuma - novca, medija, uticaja i sfere uticaja našle su se žene iz oblasti politike, finansija, medija, zabave, preduzetništva, a na njoj je i 17 žena koje ranije nisu bile na listi.

Autor: Marija Radić