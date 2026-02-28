'POZIVAMO SVE STRANE DA POKAŽU MAKSIMALNU UZDRŽANOST' Oglasila se Ursula fon der Lajen o situaciji u Iranu

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen objavila je danas na svom X nalogu da je "razvoj događaja u Iranu veoma zabrinjavajući", opisujući napad Izraela i SAD na Iran.

"Ostajemo u bliskom kontaktu sa našim partnerima u regionu i potvrđujemo našu čvrstu posvećenost očuvanju regionalne bezbednosti i stabilnosti. Obezbeđivanje nuklearne bezbednosti i sprečavanje bilo kakvih akcija koje bi mogle dalje da eskaliraju tenzije ili potkopaju globalni režim neširenja oružja su od ključne važnosti", poručila je Fon der Lajenova.

Ona je podsetila da je Evropska unija usvojila opsežne sankcije kao odgovor na akcije iranskog "ubilačkog režima i Revolucionarne garde" i dosledno je promovisala diplomatske napore usmerene na rešavanje nuklearnih i balističkih programa putem pregovaračkog rešenja.

"U tesnoj koordinaciji sa državama članicama EU, preduzećemo sve neophodne korake kako bismo osigurali da građani EU u regionu mogu da računaju na našu punu podršku. Pozivamo sve strane da pokažu maksimalnu uzdržanost, da zaštite civile i da u potpunosti poštuju međunarodno pravo", navodi se u X objavi predsednice Evropske komisije.

Autor: Iva Besarabić