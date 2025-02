'POLITIČKI LOV NA VEŠTICE PROTIV DEMOKRATSKI IZABRANOG LIDERA' Orban se oglasio nakon PRESUDE Miloradu Dodiku

Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da je presuda predsedniku Srpske politički "lov na veštice".

"Politički lov na veštice protiv predsednika Milorada Dodika je tužan primer korišćenja pravnog sistema kao oružja, usmerenog protiv demokratski izabranog lidera. Ako želimo da sačuvamo stabilnost na Zapadnom Balkanu, ovo nije put napred", rekao je Orban.

The political witch hunt against President @MiloradDodik is a sad example of the weaponization of the legal system aimed at a democratically elected leader.



If we want to safeguard stability in the Western Balkans, this is not the way forward!