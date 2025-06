ORBAN PODVUKAO JASNU LINIJU: Ne tolerišemo pretnje i ne popuštamo

Mađarska ne toleriše pretnje i da nikada ne popušta pred njima, bilo da stižu od Ukrajine ili neke druge zemlje, rekao je mađarski premijer Viktor Orban.

Istakao je da država neće dozvoliti da je bilo ko zastraši.

- Mađarska neće dozvoliti da je zastraše, ni Ukrajina, niti bilo ko drugi. Stojimo čvrsto, govorimo jasno i nastavićemo da branimo svoje nacionalne interese - objavio je Orban na Iksu.

❌ We don’t tolerate threats and never yield to them. Hungary will not be intimidated, not by Ukraine, not by anyone. We stand firm, we speak clearly, and we'll continue to defend our national interests. pic.twitter.com/1dKa00lHay