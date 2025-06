ISTINA U LICE ALIJANSI ZLA: Orban objasnio moguće scenarije za NATO

NATO će morati pre ili kasnije da se dogovori sa Rusijom kako bi izbegao novu trku u naoružanju, rekao je mađarski premijer Viktor Orban.

- Pre ili kasnije NATO... će morati da se dogovori sa Rusijom o tome koliko ćemo trošiti na vojne rashode, jer je u suprotnom nebo granica. Dakle, moramo da izbegnemo trku u naoružanju. Moramo da ojačamo, ali moramo da izbegnemo trku u naoružanju. A to se neće desiti osim ako mi, Zapad, ne postignemo dogovor sa Rusijom - rekao je Orban na TV2.

Mađarski premijer je napomenuo da je do sada on jedini u alijansi koji je otvoreno govorio o tome, čak i „novi šerif“ - američki predsednik Donald Tramp to nije rekao na samitu NATO-a u Hagu.



- Najvažnije je da se u NATO-u formira većina koja veruje da bi nas svaki sukob sa Rusijom mogao dovesti do Trećeg svetskog rata. Zato, ako NATO bude intervenisao u ratu na strani Ukrajine, postojaće rizik od Trećeg svetskog rata. Ako NATO prihvati Ukrajinu, biće u stalnom sukobu sa Rusijom, što stvara kontinuiranu pretnju od Trećeg svetskog rata. Stoga se to mora izbeći - istakao je mađarski premijer.

Autor: D.B.