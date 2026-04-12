ORBAN PRIZNAO PORAZ! Obratio se pobedničkoj stranci, evo šta je rekao (VIDEO)

Mađarski premijer Viktor Orban obratio se na izbornoj večeri Fidesa i tom prilikom priznao je poraz na izborima.

Naime, Orban je rekao da je "rezultat jasan” te da je već čestitao pobedničkoj stranci.

Viktor Orban dodao je i da je ishod izbora bolan za Fides.

Nešto ranije, Peter Mađar, lider stranke Tisa, objavio je na svom Fejsbuk nalogu da ga je trenutni premijer Mađarske Viktor Orban pozvao i čestitao mu pobedu.

- Orban mi je čestitao pobedu telefonskim putem - napisao je kratko.

U Mađarskoj su danas održani parlamentarni izbori na kojima je glasalo više od 5,5 miliona birača, čime je oboren rekord. U toku je prebrojavanje glasova, Glavni rivali su stranka Fides premijera Viktora Orbana i stranka Tisa koju predvodi Peter Mađar.

