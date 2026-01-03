Orban u kampanji pred izbore: Bezbedna i mirna Mađarska je ključ stabilne budućnosti

Bezbedna i mirna Mađarska je ključ stabilne budućnosti izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

On je podelio video snimak u kome Danijel Šandor Kovač, gradonačelnik opštine Geberjen i poslanik u Skupštini županije Sabolč-Satmar-Bereg, govore o tome kako se sada živi u bezbednoj i mirnoj Mađarskoj, prenosi Mađar nemzet.

Prema rečima gradonačelnika Geberjena, jedna od najvažnijih mera nacionalne vlade bila je antimigraciona politika i postavljanje granične ograde, koja garantuje miran svakodnevni život.

Danijel Šandor Kovač je govoreći o rusko-ukrajinskom ratu, kazao da mir može da se postigne brzo ako se mirovnoj koaliciji koja se formira na globalnom nivou da što veća težina i ako lideri zapadnoevropskih zemalja konačno shvate da mir može da se postigne samo na taj način.

Antiratni mitinzi održani su pred punim salama na svim lokacijama, što jasno pokazuje da mnogi ljudi staju iza stava za mir, navodi list.

Vrhunac događaja bio je pojavljivanje Orbana, koji je svaki put davao detaljnu procenu spoljnopolitičke i unutrašnje političke situacije.

Mađarsku u aprilu ove godine očekuju po svemu sudeći neizvesni parlamentarni izbori.

Autor: A.A.