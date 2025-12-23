Orban: Dok Brisel sprema ratnu ekonomiju, Mađarska deli penzije, plate i povoljne kredite – evo šta sve obećava!

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je ekonomska politika Brisela usmerena ka prelasku na ratnu ekonomiju, dok Mađarska ide suprotnim putem – kroz programe podrške građanima i privredi.

Kako prenosi MTI, Orban je naglasio da Mađarska „ne sme da ide putem Brisela“, jer bi u tom slučaju građani ostali bez 14. penzije, 13. plate, podrške porodicama, pomoći mladima pri kupovini prvog doma i povoljnih kredita za mala preduzeća sa kamatom od tri odsto.

On je dodao da je Mađarska, na osnovu dogovora sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, izuzeta od američkih sankcija za kompanije koje kupuju ruske energente, a sporazum će važiti dok je Tramp predsednik SAD, a on premijer Mađarske.

Orban je istakao i da je sa Rusijom postignut dogovor o nastavku isporuka ugovorenih količina gasa i nafte, uprkos vojnim napadima na rusku energetsku infrastrukturu.

Govoreći o stavovima opozicione stranke Tisa i Brisela, premijer je naveo da oni zagovaraju ukidanje sistema subvencionisanih komunalnih usluga i povratak tržišnim cenama, što bi, prema njegovim rečima, značilo veće troškove za građane.

Uprkos „veoma teškom“ međunarodnom okruženju, Orban je poručio da Mađarska ne treba da odustane od sna o uspehu u 21. veku, nakon izgubljenog 20. veka, naglašavajući da „nema vremena za gubljenje“.

Autor: Dalibor Stankov