ORBAN UDARIO NA ZELENSKOG: Mađarska neće finansirati ratnu mafijašku mrežu Ukrajine, raspada se zlatna iluzija Kijeva (FOTO)

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je "zlatna iluzija Ukrajine raspada" i da Mađarska neće finansirati "ratnu mafijašku mrežu" posle slučaja korupcije u energetskom sektoru u Ukrajinii ostavke ministara.

- Ratna mafijaška mreža sa bezbroj veza sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim je razotkrivena. Ministar energetike je već podneo ostavku, a glavni osumnjičeni je pobegao iz zemlje. Ovo je haos u koji briselska elita želi da ubaci novac evropskih poreskih obveznika, gde sve što se ne ispali na frontu završava u džepovima ratne mafije. Ludilo - naveo je Orban na Iksu.

On je istakao da Mađarska ne želi da ima "nikakve veze sa tim".

The golden illusion of Ukraine is falling apart. A wartime mafia network with countless ties to President @ZelenskyyUa has been exposed. The energy minister has already resigned, and the main suspect has fled the country.



This is the chaos into which the Brusselian elite want to… pic.twitter.com/C1nuQV7HsT — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) 13. новембар 2025.

- Nećemo slati novac mađarskog naroda Ukrajini. On može mnogo bolje da se iskoristi kod kuće: samo ove nedelje smo udvostručili dodatke hraniteljskim porodicama i odobrili 14. mesečnu penziju - istakao je Orban.

On je rekao da posle slučaja korpucije u Ukrajini, Mađarska "sigurno neće popusti finansijskim zahtevima i ucenama ukrajinskog predsednika".

- Krajnje je vreme da Brisel konačno shvati gde njihov novac zaista ide - poručio je Zelenski.

Zelenski je juče pozvao na ostavke ministra pravde Germana Galuščenka i ministarke energetike Svetlane Grinčuk zbog korupcije u energetskom sektoru.

Prema njegovim rečima, ti ministri ne mogu da ostanu na svojim pozicijama, jer je pitanje poverenja ključno.

Operacija, koju je sproveo Nacionalni biro za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU), otkrila je šemu kriminalne organizacije koja je uticala na strateška preduzeća državnog sektora, uključujući Energoatom, preneo je RTS pisanje Tanjuga.

Autor: Iva Besarabić