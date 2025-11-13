AKTUELNO

Svet

ORBAN UDARIO NA ZELENSKOG: Mađarska neće finansirati ratnu mafijašku mrežu Ukrajine, raspada se zlatna iluzija Kijeva (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: TV Pink Printscreen ||

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je "zlatna iluzija Ukrajine raspada" i da Mađarska neće finansirati "ratnu mafijašku mrežu" posle slučaja korupcije u energetskom sektoru u Ukrajinii ostavke ministara.

- Ratna mafijaška mreža sa bezbroj veza sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim je razotkrivena. Ministar energetike je već podneo ostavku, a glavni osumnjičeni je pobegao iz zemlje. Ovo je haos u koji briselska elita želi da ubaci novac evropskih poreskih obveznika, gde sve što se ne ispali na frontu završava u džepovima ratne mafije. Ludilo - naveo je Orban na Iksu.

On je istakao da Mađarska ne želi da ima "nikakve veze sa tim".

- Nećemo slati novac mađarskog naroda Ukrajini. On može mnogo bolje da se iskoristi kod kuće: samo ove nedelje smo udvostručili dodatke hraniteljskim porodicama i odobrili 14. mesečnu penziju - istakao je Orban.

On je rekao da posle slučaja korpucije u Ukrajini, Mađarska "sigurno neće popusti finansijskim zahtevima i ucenama ukrajinskog predsednika".

- Krajnje je vreme da Brisel konačno shvati gde njihov novac zaista ide - poručio je Zelenski.

Zelenski je juče pozvao na ostavke ministra pravde Germana Galuščenka i ministarke energetike Svetlane Grinčuk zbog korupcije u energetskom sektoru.

Prema njegovim rečima, ti ministri ne mogu da ostanu na svojim pozicijama, jer je pitanje poverenja ključno.

Operacija, koju je sproveo Nacionalni biro za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU), otkrila je šemu kriminalne organizacije koja je uticala na strateška preduzeća državnog sektora, uključujući Energoatom, preneo je RTS pisanje Tanjuga.

Autor: Iva Besarabić

#Mađarska

#Rat

#Ukrajina

#Viktor Orban

#Volodimir Zelenski

POVEZANE VESTI

Politika

MAĐARSKA NE PRIZNAJE PRESUDU DODIKU: Orban najavio stvaranje istorijskog saveza sa Srbima

Svet

ORBAN POSLE SASTANKA SA TRAMPOM: Zapad nije ujedinjen po pitanju Ukrajine! Samo američka i mađarska vlada žele mir, EU veruje u pobedu Kijeva

Svet

MAĐARSKA MOŽE DA KUPUJE RUSKU NAFTU! Orban: Budimpešta trajno izuzeta od američkih sankcija

Svet

ORBAN PRKOSI VAŠINGTONU: Mađarska traži način da zaobiđe Trampove sankcije Rusiji!

Svet

ORBAN PODVUKAO JASNU LINIJU: Ne tolerišemo pretnje i ne popuštamo

Svet

Orban: Ukrajina, ako postane članica EU, upijaće sav naš novac