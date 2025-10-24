AKTUELNO

Svet

ORBAN PRKOSI VAŠINGTONU: Mađarska traži način da zaobiđe Trampove sankcije Rusiji!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Peđa Vučković ||

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da njegova zemlja intenzivno istražuje načine kako da zaobiđe najnovije američke sankcije uvedene protiv ruskih naftnih kompanija.

U intervjuu za državni radio Košut, Orban je istakao da je o toj temi razgovarao sa rukovodstvom mađarske naftne i gasne kompanije MOL, prenosi Rojters.

Ova izjava dolazi samo dan nakon što je američki predsednik Donald Tramp, po prvi put u svom drugom mandatu, uveo sankcije Rusiji, ciljajući direktno na energetske gigante Lukoil i Rosnjeft. Sankcije su deo šireg paketa mera koje SAD sprovode zbog rata u Ukrajini, a Ministarstvo finansija SAD poručilo je da očekuje da se i saveznici pridruže ovim merama.

Orban, poznat po svojoj nezavisnoj spoljnoj politici i bliskim vezama sa Moskvom, još jednom je pokazao da nije spreman da slepo prati zapadne direktive, posebno kada je u pitanju energetska bezbednost Mađarske.

Autor: Dalibor Stankov

#Lukoil

#Mađarska

#Mol

#Orban

#Politika

#Rosnjeft

#Rusija

#SAD

#Sankcije

#Ukrajina

#energenti

#gas

#međunarodni odnosi

#nafta

#tramp

POVEZANE VESTI

Politika

MAĐARSKA NE PRIZNAJE PRESUDU DODIKU: Orban najavio stvaranje istorijskog saveza sa Srbima

Svet

'EVROPA KLIZI U RAT, POSLAĆE VOJNIKE U UKRAJINU' Orban: Mađarska će imati dovoljno snage da ne učestvuje u tome

Svet

'VREME JE ZA PROMENE' Orban pozvao EU da ukine antiruske sankcije

Svet

ORBAN PORUČIO: Rat u Ukrajini se može okončati samo na OVAJ način! Napomenuo da Mađarska ne želi ZAJEDNIČKU GRANICU sa Rusijom!

Svet

Orban: EU je izgubila rat u Ukrajini

Svet

ORBAN ODBIO TRAMPA: Bez ruske nafte bismo pali na kolena za minut!