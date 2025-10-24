ORBAN PRKOSI VAŠINGTONU: Mađarska traži način da zaobiđe Trampove sankcije Rusiji!

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da njegova zemlja intenzivno istražuje načine kako da zaobiđe najnovije američke sankcije uvedene protiv ruskih naftnih kompanija.

U intervjuu za državni radio Košut, Orban je istakao da je o toj temi razgovarao sa rukovodstvom mađarske naftne i gasne kompanije MOL, prenosi Rojters.

Ova izjava dolazi samo dan nakon što je američki predsednik Donald Tramp, po prvi put u svom drugom mandatu, uveo sankcije Rusiji, ciljajući direktno na energetske gigante Lukoil i Rosnjeft. Sankcije su deo šireg paketa mera koje SAD sprovode zbog rata u Ukrajini, a Ministarstvo finansija SAD poručilo je da očekuje da se i saveznici pridruže ovim merama.

Orban, poznat po svojoj nezavisnoj spoljnoj politici i bliskim vezama sa Moskvom, još jednom je pokazao da nije spreman da slepo prati zapadne direktive, posebno kada je u pitanju energetska bezbednost Mađarske.

Autor: Dalibor Stankov