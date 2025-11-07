ORBAN POSLE SASTANKA SA TRAMPOM: Zapad nije ujedinjen po pitanju Ukrajine! Samo američka i mađarska vlada žele mir, EU veruje u pobedu Kijeva

Zapad nije ujedinjen po pitanju Ukrajine, izjavio je danas mađarski premijer Viktor Orban na zajedničkoj pres konferenciji sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u u Beloj kući, dodajući da su samo američka i mađarska vlada one koje se zalažu za mir.
Orban je pozdravio Trampove mirovne napore, dodajući da Brisel i Evropska unija, međutim, veruju da Ukrajina može da pobedi na frontu prenela je agencija MTI.
🚨NOW: Trump just said, “I stick up for Orban. Not a lot of people do because in many cases they are jealous.”— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) 07. новембар 2025.
Viktor Orban dismantled democracy, silenced the press, and rewrote laws to keep himself in power.
Trump isn’t jealous. He’s taking notes.
pic.twitter.com/9bkOqZom3V
To je njihov prvi bilateralni sastanak otkako se Tramp vratio u Belu kuću u januaru, preneo je Rojters.
Autor: Iva Besarabić