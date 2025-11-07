ORBAN POSLE SASTANKA SA TRAMPOM: Zapad nije ujedinjen po pitanju Ukrajine! Samo američka i mađarska vlada žele mir, EU veruje u pobedu Kijeva

Zapad nije ujedinjen po pitanju Ukrajine, izjavio je danas mađarski premijer Viktor Orban na zajedničkoj pres konferenciji sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u u Beloj kući, dodajući da su samo američka i mađarska vlada one koje se zalažu za mir.

Orban je pozdravio Trampove mirovne napore, dodajući da Brisel i Evropska unija, međutim, veruju da Ukrajina može da pobedi na frontu prenela je agencija MTI.

Zapad nije ujedinjen po pitanju Ukrajine, izjavio je danas mađarski premijer Viktor Orban na zajedničkoj pres konferenciji sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u u Beloj kući, dodajući da su samo američka i mađarska vlada one koje se zalažu za mir.

Orban je pozdravio Trampove mirovne napore, dodajući da Brisel i Evropska unija, međutim, veruju da Ukrajina može da pobedi na frontu prenela je agencija MTI.

🚨NOW: Trump just said, “I stick up for Orban. Not a lot of people do because in many cases they are jealous.”



Viktor Orban dismantled democracy, silenced the press, and rewrote laws to keep himself in power.



Trump isn’t jealous. He’s taking notes.



pic.twitter.com/9bkOqZom3V — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) 07. новембар 2025.

To je njihov prvi bilateralni sastanak otkako se Tramp vratio u Belu kuću u januaru, preneo je Rojters.

Autor: Iva Besarabić