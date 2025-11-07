AKTUELNO

ORBAN POSLE SASTANKA SA TRAMPOM: Zapad nije ujedinjen po pitanju Ukrajine! Samo američka i mađarska vlada žele mir, EU veruje u pobedu Kijeva

Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

Zapad nije ujedinjen po pitanju Ukrajine, izjavio je danas mađarski premijer Viktor Orban na zajedničkoj pres konferenciji sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u u Beloj kući, dodajući da su samo američka i mađarska vlada one koje se zalažu za mir.

Orban je pozdravio Trampove mirovne napore, dodajući da Brisel i Evropska unija, međutim, veruju da Ukrajina može da pobedi na frontu prenela je agencija MTI.

To je njihov prvi bilateralni sastanak otkako se Tramp vratio u Belu kuću u januaru, preneo je Rojters.

