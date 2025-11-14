SUKOB KOJI MENJA EVROPU: ORBAN NAJAVIO TUŽBU PROTIV EU! Sve zbog RUSKOG GASA!

Mađarski premijer Viktor Orban najavio je da će Mađarska tužiti Evropsku uniju zbog odluke o zabrani uvoza ruskog gasa.

Mađarski premijer Viktor Orban najavio je da će Mađarska tužiti Evropsku uniju zbog odluke o zabrani uvoza ruskog gasa. Budimpešta je preduzela ovaj korak jer smatra da je odluka Unije nezakonita i suprotna evropskim vrednostima.

„Ne prihvatamo ovo očigledno nezakonito rešenje koje je suprotno evropskim vrednostima“, rekao je Orban u nedeljnoj radio emisiji. „Obraćamo se Evropskom sudu pravde.“

U oktobru se Savet EU složio da postepeno eliminiše uvoz ruskih energenata do kraja 2027. godine. Odluka je usvojena kvalifikovanom većinom, a jedine države članice koje su joj se usprotivile bile su Mađarska i Slovačka.

Obe zemlje ostaju u velikoj meri zavisne od uvoza ruske nafte i gasa, a njihovi lideri su više puta opstruirali pomoć EU Ukrajini i sankcije protiv Moskve. S druge strane, izvoz energije je ključni izvor prihoda za ruski budžet, koji direktno finansira rat u Ukrajini.

Pritisak i pretnje

Orban, koji se smatra liderom EU koji je najviše proruski, takođe je rekao da istražuje druga, „nelegalna“ sredstva kako bi odvratio EU od ovog poteza, ali nije pojasnio o čemu se radi.

Mađarska je takođe bila pod pritiskom nakon što je američki predsednik Donald Tramp, koji održava dobre odnose sa Orbanom, pozvao evropske zemlje da prestanu sa uvozom ruske energije i sankcionisao velike ruske naftne kompanije.

Orban je prošle nedelje otputovao u Vašington kako bi pregovarao o izuzeću od sankcija. Dok Budimpešta tvrdi da je ishod pregovora neodređeno izuzeće, Trampova administracija kaže da je Mađarskoj odobreno samo jednogodišnje izuzeće za kupovinu ruske nafte i gasa.

Autor: Dalibor Stankov