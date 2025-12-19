Orban se oglasio posle raskola na samitu EU u Briselu: Mađarska mora ostati van rata...

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da Mađarska mora da ostane van rata, uz poruku da se njegova zemlja ne sme uvući u sukob u trenutku kada, kako je naveo, Nemačka ide ka ratu, a istovremeno je istakao da je pravo veta "važno i korisno" i da bez njega ne bi imalo smisla da Mađarska bude članica Evropske unije.

Obraćajući se novinarima nakon samita Evropske unije u Briselu, Orban je rekao da Evropska narodna partija (EPP) snosi posebnu odgovornost, ocenivši da je reč o "vodećoj ratnoj stranci", u kojoj su, prema njegovim rečima, ukorenjeni glavni problemi.

Orban je istakao da je EPP suštinski nemačka politička struktura i dodao da u Nemačkoj predstoje izbori, ali samo na regionalnom nivou, zbog čega su, kako je naveo, šanse da pobedi "proruski, odnosno mirovni tabor" izuzetno male, prenosi MTI.

Govoreći o finansijskoj pomoći Ukrajini, Orban je naveo da mu je tokom samita palo na pamet da uloži veto na zajednički zajam EU za Ukrajinu, budući da je za izmene budžeta potrebna jednoglasna saglasnost svih članica.

On je dodao da se o tom pitanju konsultovao sa, kako je rekao, "velikim igračima", ali je zaključio da Mađarska ne može sebi da priušti da se u jednom trenutku suoči sa svim velikim proratnim evropskim državama kao direktnim neprijateljima.

"Nismo mogli da dozvolimo da nam istovremeno na grudi stanu čizme Nemačke, Francuske i Italije", rekao je Orban, dodajući da je Mađarska zato bila prinuđena da se zadovolji manjim ciljem.

"Cilj je bio da ostanemo van tog zajma i u tome smo uspeli", naglasio je mađarski premijer.

Orban je u Briselu izjavio i da je pravo veta "važno i korisno ovlašćenje, bez kojeg nema smisla da Mađarska bude članica Evropske unije".

"Ako se državama članicama oduzme pravo veta kada je reč o ključnim pitanjima, Evropska unija će postati imperija. To za mene i za Mađare nije samo pitanje suvereniteta, već i ekonomsko pitanje", zaključio je Orban.

