Orban žestoko prkosi Briselu: Poruka koju je poslao im se neće svideti

Izvor: Informer, Foto: Tanjug/Peđa Vučković ||

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da zemlja neće da sprovodi pakt o migraciji Evropske unije "dok god ima nacionalnu, patriotsku vladu".

- Brisel je izdao naređenje. Pakt o migraciji se aktivira. Želeo bih da jednom za svagda budem jasan: dok god Mađarska ima patriotsku vladu, nećemo primeniti pakt o migraciji - rekao je Orban u video-poruci objavljenoj na Fejsbuku, preneo je MTI.


On je naglasio da Mađarska neće prihvatiti migrante i da im neće dati ni novčić.

Pakt o migracijama i azilu je skup pravila EU trebalo bi da počne da se primenjuje od juna 2026. godine, a cilj mu je da se stvore efikasni i ujednačeni postupci za upravljanje dolascima, da se obezbedi pravedna raspodela tereta među državama članicama i uspostavi solidarnost, i istovremeno štite temeljna prava migranata.

Autor: D.Bošković

