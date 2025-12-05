AKTUELNO

Orban upozorava: Plamen rata kuca na vrata Evrope!

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da će naredni dani pokazati da li će se rat između Rusije i Ukrajine približiti Evropi ili će se „plamen rata zauvek smiriti“.

Orban je naglasio da bi uspešni pregovori između SAD i Rusije mogli da smanje tenzije i donesu olakšanje građanima Mađarske. Međutim, ukoliko prevlada stav evropskih lidera da se sukob mora rešavati na bojnom polju, pretnja širenja rata ka Evropi biće veća.

„Rusi i Amerikanci pregovaraju, Evropljani su isključeni iz pregovora – oni radije razgovaraju“, rekao je Orban, dodajući da se svet već četiri godine nalazi u „opasnom trenutku“.

Prema njegovim rečima, naredni dani biće presudni: „Ako rusko-američki pregovori budu uspešni, rizik će biti manji. Ako prevlada volja Evropljana, rat bi mogao da nam se približi, a pretnja da poraste.“

