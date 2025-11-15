'EVROPA JE NA PRAGU RATA' Dramatično UPOZORENJE Orbana: Situacija je opasna, građani moraju da dignu svoj glas

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da je situacija opasna i da je Evropa na pragu rata.

Građani Evrope moraju da dignu svoj glas, inače će evropski lideri zakoračiti u rat, rekao je Orban, dodajući da vidi ''iste znakove kao pred Prvi svetski rat'', prenosi MTI.

Stav mađarske vlade nije oblikovan prema interesima drugih, rekao je Orban, dodajući da je vođen interesima Mađarske i da će promovisati samo te interese, čak i ako se oni ne poklapaju sa interesima drugih.

U međuvremenu, pozvao je na "iskrene i duboke razgovore", ali je dodao da mediji i novinari koji se finansiraju iz inostranstva nisu suvereni i da ne treba razgovarati sa njima. Kazao je i da sigurno postoji mnogo levičara sa kojima ne bi imali sukob oko važnosti mira.

- Bilo bi dobro da nam se pridruže ne uz Fides, već uz Mađare ili Mađare koji vole mir - dodao je Sijarto.

Govoreći o ratu u Ukrajini, Orban je rekao da ni Rusija ni Ukrajina trenutno nisu spremne za mir i da je potrebno mobilisati velike sile da utiču na pregovore. Ukrajina, prema njegovim rečima, više nije suverena i opstaje zahvaljujući zapadnoj pomoći.

Mađarski premijer je pozvao mlade da razumeju političke i kulturne razlike, ali da rade na unutrašnjem miru, jer "ljudi sa unutrašnjim mirom retko započinju ratove".

Autor: Iva Besarabić