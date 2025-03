Alarmantno upozorenje Viktora Orbana: 'Evropa se priprema za rat, ali Mađarska neće u njemu učestvovati'

Mađarki premijer Viktor Orban upozorio je danas da se Brisel priprema za rat, iako, kako je naveo, trenutno ne postoji pretnja od rata.

Orban se oglasio nakon što je Evropska komisija apelovala na građane EU da hitno pripreme sve što im je neophodno za preživljavanje za 72 sata, preneo je Euronews.

"Nema pretnje od rata, Mađarska neće ratovati ni s kim. Mi ostajemo na strani mira, a ako Evropa pokrene rat, mi sigurno nećemo ući u njega", poručio je Orban na konferenciji za novinare.

Mađarski premijer je istakao kako trenutno ne izgleda kao da Evropa ima neposrednu pretnju od rata i da je vrlo malo verovatno da bi "neko napao jednu od članica NATO".

🇭🇺Orban believes that the EU is preparing for war, although no one is threatening Europe



Hungarian Prime Minister Viktor Orban has sharply criticized the European Commission's new plan, which recommends that Europeans stock up on water, food and essential items for 72 hours.… pic.twitter.com/1vxPfIhj0c