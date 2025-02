HITNO UPOZORENJE VIKTORA ORBANA: Naši strahovi su se obistinili

Premijer Mađarske Viktor Orban oglasio se upozorenjem na društvenoj mreži X.

- Upozorenje! Naši strahovi su se obistinili: globalističko-liberalno-Soroševa mreža nevladinih organizacija beži u Brisel, nakon što je predsednik Tramp zadao ogroman udarac njihovim aktivnostima u SAD. Sada njih 63 traži od Brisela novac, pod plaštom raznih projekata ljudskih prava. Neće se desiti! Nećemo im dozvoliti da nađu sigurno utočište u Evropi! Dosijei USAID-a razotkrili su mračne prakse globalističke mreže. Nećemo ponovo uhvatiti mamac - napisao je Orban.

WARNING! Our fears have come true: the globalist-liberal-Soros NGO network is fleeing to Brussels, after President Trump dealt a huge blow to their activities in the US. Now 63 of them are asking Brussels for money, under the guise of various human rights projects. Not going to…