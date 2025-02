'TO JE ISTINA' Ilon Mask hitno reagovao na objavu Viktora Orbana o USAID-u (VIDEO)

Mađarski premijer Viktor Orban nazvao je na društvenoj mreži Iks organizaciju USAID čudovištem stvorenim da slomi, sruši i nagriza slobodu i nezavisnost nacija, nakon čega je milijarder Ilon Mask na to odgovorio "istina".

- USAID je bio srce snažne finansijske i energetske mašine. Čudovište stvoreno da slomi, sruši i nagriza slobodu i nezavisnost nacija kako bi liberalno-globalističko carstvo moglo napredovati. Predsednik Donald Tramp je zabio kolac kroz srce carstva. Sada je naš red u Evropi da završimo posao! - napisao je Orban.

Milijarder Ilon Mask podelio je deo govora Viktora Orbana i kratko napisao "istina".

USAID was the heart of a robust financial and power machine. A monster created to crush, crumble and erode the freedom and independence of nations so that the liberal-globalist empire could thrive. President @realDonaldTrump drove a stake through the heart of the empire. Now it’s… pic.twitter.com/VnYLUAGM5Z