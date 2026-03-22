Ekonomski slom na pomolu: Orban otkrio crni scenario za evropske finansije zbog sukoba u Ukrajini

Sukob u Ukrajini dovešće Evropu do finansijskog sloma, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

On je u intervjuu za Jutjub kanal "Patriota" rekao da nemački predstavnici tokom neformalnih razgovora tvrde da je njihova vojna strategija razumna i da upravo zato nastavljaju da finansiraju rat.

Prema Orbanovim rečima, takva logika je pogrešna i na kraju će dovesti i Nemačku i celu Evropu do potpunog finansijskog bankrota, jer će ih rat ekonomski uništiti.

On je dodao da se nemačka strana vara kada smatra da će Evropa moći duže da finansira Ukrajinu nego što će Rusija moći da nastavi učešće u sukobu.

Orban je i ranije izjavljivao da je pogrešna politika Evropske unije dovela Brisel u izolaciju i približila ga bankrotu, uz ocenu da energetska kriza ne može biti prevaziđena bez razgovora sa Rusijom, Sjedinjenim Američkim Državama i Kinom.

Autor: Iva Besarabić