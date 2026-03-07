Orban: Ne isključuje se mogućnost da prekinemo isporuke struje Ukrajini

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da ne može da isključi mogućnost da Mađarska prekine isporuku struje Ukrajini, nakon što je u toj zemlji prekinut dotok ruske nafte za Mađarsku preko naftovoda Družba.

Orban je kazao da je do sada izbegavao taj potez zbog zabrinutosti za etničke Mađare koji žive u Ukrajini, prenosi MTI.

"Naš neprijatelj nije ukrajinski narod, već njihovi lideri koji okreću Ukrajinu protiv nas", rekao je Orban.

Govoreći o situaciji u Ukrajini, Orban je rekao da "Ukrajina trenutno umire", navodeći da su broj stanovnika Ukrajine i njene istočne granice nejasni, kao i da ta zemlja nedeljno u ratu sa Rusijom gubi hiljade ljudi, bilo poginulih ili ranjenih.

Upozorio je da bi članstvo Ukrajine u EU "unelo sukob u blok" i da bi preusmerilo sva mađarska sredstva njenom severoistočnom susedu.

On je pozvao da se Ukrajini ponudi "strateško partnerstvo" koje prevazilazi punopravno članstvo, i koje će omogućiti podršku ukrajinskoj ekonomiji u skladu sa interesima Mađarske.

Orban je sugerisao da se ne može isključiti ni obustava isporuke gasa Mađarskoj iz Ukrajine, ali da Mađarska ima gasne interkonektore sa svim svojim susedima osim Slovenije, zbog čega ne bi bilo poteškoća u snabdevanju gasom, "ali bi moglo da izazove probleme sa cenama".

Govoreći o projektu izgradnje nuklearne elektrane Pakš 2, u okviru koje se na postojećoj lokaciji dodaju dva reaktora Rosatoma i koju prvenstveno finansira Rusija, Orban je kazao da su vladu ometali opoziciona ličnost i "krtice" ali da će, kada bude završena, elektrana zadovoljiti 60 do 70 odsto potreba Mađarske za električnom energijom.

"Ako uradimo stvari kako treba, situacija će biti rešena do 2032-33, ali to je za šest godina", istakao je Orban.

Orban je naglasio da Mađarska treba da "okupi prijatelje od Kine do Sjedinjenih Američkih Država", kako bi osigurala svoj međunarodni ugled.

Autor: Marija Radić