AKTUELNO

Svet

'MAĐARSKA NE MOŽE BITI UCENJENA' Orban: Zelenski nas je stavio pod naftnu blokadu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Vladimir Gerdo, Sputnik ||

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski stavio Mađarsku pod "naftnu blokadu" obustavivši isporuke ruske nafte preko naftovoda Družba.

"Mađarska će razbiti tu blokadu i odbiti zahteve Zelenskog", rekao je Orban na antiratnom skupu u Estergomu, na severu Mađarske.

Dodao je da neuspeh u suprotstavljanju uceni na početku "omogućava da ucena dobije drugu ili treću priliku, nakon čega će biti prekasno", prenosi agencija MTI.

"Mađarska ne može da bude ucenjena", upozorio je Orban.

On je napomenuo da je tokom inspekcije na rafineriji nafte u Sažalombati, koja je izgrađena da obradi rusku naftu, saznao da Ukrajina "blefira već nekoliko nedelja" i da nema nameru da ponovo pokrene isporuke kroz naftovod Družba.

Kako je naveo, da Mađarska nije povećala svoje strateške rezerve nafte, cena benzina mogla bi da poraste za više od 1.000 forinti (oko 2.7 evra) po litru.

pročitajte još

GORI BLISKI ISTOK: Rakete pogodile Palmu u Dubaiju, Izrael pokrenuo operaciju 'LAVLJA RIKA'! Satelit snimio sravnjenu Hamneijevu rezidenciju, otkazani

Autor: Marija Radić

#Mađarska

#Ukrajina

#Viktor Orban

#Volodimir Zelenski

#naftna blokada

POVEZANE VESTI

Svet

Orban: Zelenski se direktno umešao u izbore u Mađarskoj napadajući mađarsku vladu

Svet

'TO JE PLAN ZA PORAZ' Orban kritikuje potez Zelenskog: Rat u Ukrajini se ne može dobiti ovako

Svet

Mađarska obustavlja vojni kredit Ukrajini dok ne bude obnovljen dotok nafte preko gasovoda Družba

Svet

ZELENSKI ODBACIO PREDLOG O PREKIDU VATRE ZA BOŽIĆ U SUKOBU SA RUSIJOM: Viktor Orban razočaran, otkrio je i detalje

Svet

Orban u kampanji pred izbore: Bezbedna i mirna Mađarska je ključ stabilne budućnosti

Politika

MAĐARSKA NE PRIZNAJE PRESUDU DODIKU: Orban najavio stvaranje istorijskog saveza sa Srbima