'MAĐARSKA NE MOŽE BITI UCENJENA' Orban: Zelenski nas je stavio pod naftnu blokadu

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski stavio Mađarsku pod "naftnu blokadu" obustavivši isporuke ruske nafte preko naftovoda Družba.

"Mađarska će razbiti tu blokadu i odbiti zahteve Zelenskog", rekao je Orban na antiratnom skupu u Estergomu, na severu Mađarske.

Dodao je da neuspeh u suprotstavljanju uceni na početku "omogućava da ucena dobije drugu ili treću priliku, nakon čega će biti prekasno", prenosi agencija MTI.

"Mađarska ne može da bude ucenjena", upozorio je Orban.

On je napomenuo da je tokom inspekcije na rafineriji nafte u Sažalombati, koja je izgrađena da obradi rusku naftu, saznao da Ukrajina "blefira već nekoliko nedelja" i da nema nameru da ponovo pokrene isporuke kroz naftovod Družba.

Kako je naveo, da Mađarska nije povećala svoje strateške rezerve nafte, cena benzina mogla bi da poraste za više od 1.000 forinti (oko 2.7 evra) po litru.

Autor: Marija Radić