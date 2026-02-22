Mađarska obustavlja vojni kredit Ukrajini dok ne bude obnovljen dotok nafte preko gasovoda Družba

Mađarski premijer Viktor Orban najavio je danas da će Mađarska da zaustavi isplatu vojnog kredita Ukrajini sve dok ne bude obnovljena isporuka nafte putem gasovoda "Družba".

"Nema nikakvih vojnih kredita Ukrajini dok ne budu obnovljene isporuke nafte u Mađarsku", naglasio je Orban u video poruci na Fejsbuku nakon sednice Saveta za energetsku bezbednost.

On je istakao da Ukrajina svojim potezima ugrožava energetske interese Mađarske i upozorio da Mađarska neće ponovo da započne isporuku dizela u Ukrajinu dok se ne obnove isporuke nafte.

"Ukrajina je sprečila dolazak jeftine ruske nafte putem gasovoda 'Družba' u Mađarsku, čime je stvorila energetski rizik za našu zemlju. Ovaj rizik smo eliminisali i doneli odgovarajuće odluke, zbog čega u Mađarskoj trenutno nema opasnosti po snabdevanje energentima", rekao je mađarski premijer.

Takođe, istakao je da će se prema Ukrajini postaviti oprezno, jer, kako je rekao, "na drugoj strani granice žive Mađari, a naš neprijatelj nije ukrajinski narod, već loša ukrajinska politika".

Orban je saopštio i da je doneta odluka o zaustavljanju isplate vojnog kredita Ukrajini, koji je prethodno bio odobren u Briselu, ali još nije isplaćen.

Mađarska, dodao je, neće podržati nijedan paket sankcija dok ne bude normalizovan režim naftnih isporuka.

"Ukoliko se isporuke nafte obnove, odnosi će se vratiti u normalu", poručio je predsednik mađarske vlade.

Današnja sednica Saveta za energetsku bezbednost sazbana je zbog nedavne ukrajinske blokade naftovoda "Družba" a tema sastanka bila je koordinacija neophodnih koraka zbog ukrajinske energetske ucene.

Autor: S.M.