Orban: Zelenski se direktno umešao u izbore u Mađarskoj napadajući mađarsku vladu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski "direktno se umešao" u mađarsku predizbornu kampanju napadajući mađarsku vladu, rekao je danas mađarski premijer Viktor Orban.

On je objavio na Fejsbuku da su tokom prošle sedmice politički napadi iz Ukrajine prešli na novi nivo.

"Kada me Zelenski lično napada zato što ne podržavamo ubrzano pristupanje Ukrajine EU, on zapravo dovodi u pitanje suverenu odluku mađarskog naroda", naveo je Orban.

Orban je napomenuo da su Mađari u anketi 2025. godine jasno stavili do znanja da ne žele da Ukrajina postane članica EU.

"Kao premijer Mađarske, moja je dužnost da sprovedem odluku mađarskog naroda. I to ću činiti, iznova i iznova. Sviđalo se to predsedniku Zelenskom ili ne", zaključio je Orban.

Autor: Marija Radić