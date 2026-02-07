AKTUELNO

Svet

ORBAN NIKAD OŠTRIJI: Ukrajina je neprijatelj Mađarske!

Izvor: Alo, Foto: Tanjug/Peđa Vučković ||

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da je Ukrajina neprijatelj Mađarske zbog toga što je zahtevala od Brisela da Mađarska ne dobija jeftine ruske energente.

Orban je rekao na mitingu u Sombatelju, na zapadu Mađarske, da Ukrajinci moraju da odustanu od svojih stalnih zahteva u Briselu da Mađarsku isključe iz dobijanja jeftine ruske energije, preneo je portal Hirado.hu.

- Dok god Ukrajina to radi, naš neprijatelj krši naše elementarne interese - naveo je Orban i istakao da bi Mađarska, ako ne bi bilo ruske nafte i gasa, morala da plaća nekoliko puta veće cene od sadašnjih.

Istakao je da Ukrajina ne bi trebalo da postane članica EU u dogledno vreme jer, kako je naveo, Kijev predstavlja stalnu ratnu pretnju.

Takođe je upozorio da bi, ukoliko bi Ukrajina postala članica EU, to dovelo do uništavanja srednjoevropske poljoprivrede i ekonomije zbog toga što su ukrajinski proizvodi jeftiniji.

- Moramo sarađivati sa Ukrajincima, ali nema ni govora o članstvu - zaključio je Orban.

Autor: D.Bošković

