'UKRAJINA NAS UCENJUJE' Orban besan, uputio HITNO PISMO Ursuli fon der Lajen - Usledile PRETNJE Kijevu

Mađarski premijer Viktor Orban optužio je Ukrajinu za ucenu i namerno blokiranje isporuka nafte naftovodom Družba sa ciljem mešanja u mađarsku predizbornu kampanju.
U pismu upućenom predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen, Orban je zatražio hitnu reakciju Brisela i poručio da neće popustiti pritisku Kijeva.
Orban u pismu tvrdi da za obustavu isporuke nafte ne postoji nikakav tehnički ni operativni razlog, što potvrđuju i nedavno objavljeni satelitski snimci, već da blokada proizilazi isključivo iz političkih razloga.
Dodao je da su prošle nedelje Mađarska i Slovačka pokušale da pronađu diplomatsko rešenje i predložile misiju za utvrđivanje činjenica uz učešće stručnjaka, ali su svi njihovi napori odbijeni.
We will not give in to President @ZelenskyyUa’s blackmail❗️— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) 03. март 2026.
Today, I called on President @vonderleyen to enforce the EU-Ukraine Association Agreement, which obliges Ukraine to allow oil shipments to Hungary.
Read my full letter addressed to her below👇
Dear Madam President,
I… pic.twitter.com/3uGDJZgo1O
Pretnja blokadom u Briselu
Zbog toga Viktor Orban poziva Evropsku komisiju da "podrži Mađarsku u neutralisanju energetskog oružja koje koristi Ukrajina" i očekuje se povećanje političkog pritiska na Kijev kako ne bi ugrožavao energetsku bezbednost Mađarske i Slovačke.
Uz to, on traži primenu relevantnih odredbi Sporazuma o pridruživanju između EU i Ukrajine i poručuje da odbijaju svaki pokušaj stranog mešanja u demokratske procese Mađarske.
Na kraju, Orban je zapretio blokadom: najavio je da Mađarska neće podržati nijednu odluku Evropske unije koja ide u prilog Ukrajini sve dok se situacija ne reši i dok se "Ukrajina ne vrati u normalu".
Autor: Iva Besarabić