Orban poručio Zelenskom: Ako nema nafte preko Družbe, nema ni zajma EU Kijevu

Mađarski premijer Viktor Orban poručio je danas ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom da, ukoliko želi da Ukrajina dobije zajam od EU, mora ponovo da otvori naftovod "Družba".

"Ako nema nafte, nema ni novca", rekao je Orban u video-snimku na Fejsbuku.

On je naveo da je upravo razgovarao sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom i slovačkim premijerom Robertom Ficom u vezi sa ukrajinskom blokadom ruske nafte, kao i da je stav Mađarske o tom pitanju ostao nepromenjen.

Mađarski premijer je istakao da je Ukrajina prošle sedmice odbila stručne razgovore i da, kako je naveo, "otvoreno priznaje" da neće dozvoliti da jeftina ruska nafta stigne do Mađarske.

"Čini mi se da koriste celu naftnu blokadu da bi uticali na mađarske izbore u znak podrške (opozicionoj) Tisa stranci", zaključio je Orban.

Ukrajina je prihvatila ponudu Evropske unije za tehničku podršku i finansiranje kako bi se obnovio protok nafte ka Mađarskoj i Slovačkoj preko oštećenog naftovoda "Družba", navodi se u danas objavljenom zajedničkom saopštenju predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen i predsednika Evropskog saveta Antonija Košte.

U saopštenju se navodi da su se, nakon ruskih udara na naftovod Družba 27. januara, koji su doveli do prekida isporuke sirove nafte Mađarskoj i Slovačkoj, timovi EU uključili u intenzivne razgovore sa državama članicama i Ukrajinom na svim nivoima kako bi se popravio i obnovio protok nafte u Mađarsku i Slovačku.

Zelenski se obaveštava da je Mađarska eksplicitno obavestila EU da trenutno nije u mogućnosti da se složi sa predloženom revizijom Višegodišnjeg finansijskog okvira koji je osnova zajma za podršku Ukrajini od 90 milijardi, niti da usvoji 20. paket ekonomskih sankcija protiv Rusije, za šta je potrebna jednoglasnost Unije.

Košta i Fon der Lajen u pismu podsećaju da EU trenutno preduzima korake na zakonodavnom nivou kako bi se osiguralo postepeno ukidanje preostalog uvoza nafte iz Ruske Federacije do kraja 2027. godine, u skladu sa Akcionim planom RepowerEU.

Zelenski je naveo u pismu upućenom Košti i Fon der Lajen da se radovi na popravci naftovoda bliže kraju i da se očekuje da će crpna stanica biti obnovljena za mesec i po dana, ukoliko, kako je rekao, ne bude novih ruskih napada.

"Tvrdnje da Ukrajina namerno ometa transport nafte kroz naftovod 'Družba' su neosnovane", napisao je Zelenski u pismu.

Mađarska je u ponedeljak saopštila da će nastaviti da blokira zajam od 90 milijardi evra za Ukrajinu i nove sankcije prema Rusiji sve dok je protok nafte preko naftovoda "Družba" obustavljen.

Protok ruske nafte kroz naftovod "Družba" do Mađarske i Slovačke obustavljen je od kraja januara.

Kijev je saopštio da je Rusija pogodila opremu naftovoda "Družba" u zapadnoj Ukrajini, dok Slovačka i Mađarska tvrde da je Ukrajina kriva za produženi prekid isporuka nafte.

Autor: Marija Radić