ORBAN UPUTIO OTVORENO PISMO ZELENSKOM: Evo šta je poručio mađarski premijer

Premijer Mađarske Viktor Orban objavio je otvoreno pismo predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom, u kojem kritikuje njegovu politiku prema Mađarskoj i poziva ga da promeni pristup u vezi sa rusko-ukrajinskim ratom i energetskom bezbednošću i svoju "antimađarsku politiku".

U pismu, Orban ističe da je Ukrajina već četiri godine pokušavala da "prisili" Mađarsku na podršku u ratu protiv Rusije, uz podršku Brisela i mađarske opozicije.

On je optužio Ukrajinu za koordinisane napore s Evropskom unijom i opozicijom u Mađarskoj kako bi postavili pro-ukrajinsku vladu.

- Četiri godine radite na tome da prisilite Mađarsku na rat između vas i Rusije. Za to ste dobili podršku Brisela u protekle četiri godine i takođe ste pridobili mađarsku opoziciju. Takođe vidimo da vi, Brisel i mađarska opozicija preduzimate koordinisane korake kako biste doveli proukrajinsku vladu na vlast u Mađarskoj - naveo je mađarski premijer, prenosi Hirado.

Orban se posebno osvrnuo na potez Ukrajine koji je doveo do blokiranja ključnog naftovoda "Družba", što, kako tvrdi, ugrožava energetsko snabdevanje Mađarske i bezbednost njenih građana.

- Vaši postupci su suprotni interesima Mađarske i ugrožavaju bezbedno i pristupačno snabdevanje energijom mađarskih porodica - rekao je on.

On je pozvao Zelenskog da promeni "antimađarsku politiku", naglašavajući da Mađarska ne želi da učestvuje u ratu niti da finansira borbe. Takođe, pozvao je na otvaranje naftovoda i smanjenje daljih napada na energetsku bezbednost Mađarske.

- Mi, Mađari, ne možemo ništa da promenimo zbog ove situacije u Ukrajini. Žao nam je ukrajinskog naroda, ali ne želimo da učestvujemo u ratu. Ne želimo da finansiramo borbe i ne želimo da plaćamo više za energiju - istakao je Orban.

Na kraju je pozvao Zelenskog da odmah otvori naftovod "Družba" i da se uzdrži od daljih napada na energetsku bezbednost Mađarske.

- Više poštovanja prema Mađarskoj - zatražio je Orban.

