'BIO MI JE PRIJATELJ...' Jermak posle ostavke progovorio o Zelenskom: Bez obzira na pritisak, neće potpisati...

Bivši šef Kancelarije predsednika Ukrajine Andrij Jermak rekao je danas da ne gaji nikakva loša osećanja prema ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom nakon što je podneo ostavku zbog korupcijske afere u energetskom sektoru te zemlje.
- Bio mi je prijatelj pre ove funkcije i ostaće to i posle - rekao je Jermak u intervjuu za Fajnenšel tajms.
Jermak je takođe izjavio da je zahvaljujući njegovim naporima potkopano početno prorusko mirovno rešenje, razvijeno zajedno sa američkom stranom, prenosi Unian.
- Delegacija koju sam predvodio u Ženevi, zajedno sa našim američkim partnerima, osigurala je da dokument od 28 tačaka više ne postoji - rekao je on, misleći na revidirani mirovni plan.
Sporazum sada uključuje približno 19 smanjenih klauzula i mnogo je prihvatljiviji za Kijev nego prethodna verzija, sastavljena uz učešće Rusije, preneli su mediji.
- Ostaje nekoliko teških tačaka o kojima treba postići dogovor, i verujem da je to moguće. U svakom slučaju, predsednik - bez obzira na pritisak - neće potpisati niti odobriti ništa što je suprotno interesima Ukrajine - dodao je Jermak.
Poručio da odlazi na front
Bivši glavni savetnik ukrajinskog predsednika, Andrij Jermak, poručio je da odlazi na front, i to nekoliko sati nakon što je podneo ostavku, potvrdivši za "Njujork post" da je spreman na "bilo kakve odmazde" posle racije koju je u njegovom domu sproveo Nacionalni biro za borbu protiv korupcije.
Racija je usledila nakon 15-mesečne istrage u okviru operacije "Midas", u kojoj ukrajinska antikorupcijska agencija tereti osumnjičene za iznudu u Energoatomu i krađu blizu 100 miliona dolara.
Ukrajinska ambasadorka u SAD Olga Stefanišina potvrdila je da su pretresi izvršeni, ali da daljih proceduralnih radnji nije bilo.
Jermak je, prema njenim rečima, podneo ostavku kako bi "prekinuo spekulacije".
U poruci poslatoj u petak uveče, Jermak je naveo da je "poštena i pristojna osoba" i da ne želi da stvara dodatne probleme ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom.
Andrij Jermak je podneo ostavku koju je prihvatio predsednik Ukrajine.
Autor: Iva Besarabić