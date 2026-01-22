'IZGLEDA DA SE NIKADA NEĆEMO RAZUMETI' Viktor Orban javno odgovorio predsedniku Ukrajine - Evo šta mu je sve poručio

Mađarska ne može da podrži ratne napore Ukrajine, ali će nastaviti da obezbeđuje struju, gorivo i humanitarnu pomoć ukrajinskim izbeglicama, napisao je premijer te zemlje Viktor Orban na Fejsbuku u javnom odgovoru ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom.

"Dragi Volodimire, izgleda da se nikada nećemo razumeti. Ja sam slobodan čovek koji služi mađarskom narodu. Vi ste čovek u teškoj poziciji, nesposoban ili nevoljan da okončate rat koji je sada u četvrtoj godini - uprkos tome što američki predsednik Donald Tramp nudi svaku moguću pomoć", naveo je Orban, prenosi MTI.

Orban je poručio Zelenskom da "laskanje" neće promeniti stav Mađarske.

"Ukrajinski narod, uprkos vašim selektivnim uvredama, i dalje može da računa na Mađarsku za struju, gorivo i podršku izbeglicama. Ostalo će rešiti život, i svako će dobiti ono što zaslužuje", dodao je Orban.

Autor: Iva Besarabić