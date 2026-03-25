Orban uzvraća udarac: Mađarska će obustaviti isporuku gasa Ukrajini

Izvor: Tanjug, Foto: AP Photo/Darko Vojinović ||

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da će ta zemlja postepeno obustaviti isporuku gasa Ukrajini dok se ponovo ne pokrene gasovod Družba.

Preostali gas, naveo je, biće skladišten u Mađarskoj kako bi se obezbedila energetska sigurnost zemlje, preneo je "Mađar nemzet".

"Postepeno obustavljamo isporuke gasa iz Mađarske u Ukrajinu i skladištićemo gas koji nam je preostao kod kuće", rekao je Orban na video-snimku objavljenom na njegovoj stranici na Fejsbuku.

On je najavio da će predlog o ovim merama uskoro izneti na sednici vlade.

Orban je podsetio da rad naftovoda Ukrajina blokira već 30 dana.

"Iako smo se do sada uspešno branili od ukrajinskih ucena, zahvaljujući zaštićenim cenama, moramo da preduzmemo dalji korak kako bismo prekinuli naftnu blokadu i osigurali sigurno snabdevanje Mađarske energijom", rekao je mađarski premijer.

Prema njegovim rečima, dok god Ukrajina ne obezbedi naftu, neće dobijati gas iz Mađarske, ističući da se zbog napada Ukrajine na južni gasovod koji snabdeva Mađarsku prave rezerve i pune mađarski rezervoari.

"Zaštitićemo energetsku bezbednost Mađarske, održaćemo zaštićenu cenu benzina i sniženu cenu gasa", poručio je Orban.

Autor: S.M.

#Skladište

#Ukrajina

#Viktor Orban

#gas

#gasovod

