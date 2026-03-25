ORBAN PRELOMIO: Mađarska obustavlja isporuku gasa Ukrajini (VIDEO)

Mađarska će postepeno obustavljati isporuke prirodnog gasa Ukrajini dok Kijev ne obnovi protok ruske nafte kroz cevovod Družba, objavio je premijer Viktor Orban.
U videu objavljenom na njegovoj Fejsbuk stranici u sredu, Orban je rekao da Ukrajina već 30 dana blokira rad naftovoda iz sovjetskog doba.
- Dok Ukrajina ne da naftu, neće dobijati gas iz Mađarske - rekao je.
- Štitićemo energetsku bezbednost Mađarske, čuvaćemo zaštićene cene benzina i snižene cene gasa - jasan je Orban.
