NETANJAHU PRIZNAO: Orban simbol stabilnosti i bezbednosti

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je danas da mađarski premijer Viktor Orban predstavlja stabilnost, bezbednost i odbranu, u video-poruci upućenoj učesnicima Konferencije konzervativne političke akcije (CPAC) Mađarska 2026 koja se održava u Budimpešti.

Netanjahu je zahvalio Orbanu na, kako je naveo, podršci zapadnoj civilizaciji i Izraelu, ističući da je Izrael "isturena odbrana" od pretnji radikalnog ekstremizma, prenosi agencija MTI.

- Hvala vam što ste uz Izrael, jer znate da je Izrael predstraža koja brani našu zajedničku civilizaciju od poplave radikalnih, fanatičnih muslimana koji ne samo da muče svoj narod, već i prete našim arapskim prijateljima i ugrožavaju sve vaše zemlje - poručio je Netanjahu.

On je ocenio da svet prolazi kroz turbulentno razdoblje i da su potrebni lideri koji mogu da obezbede sigurnost i stabilnost svojih zemalja.

- Orban poseduje te kvalitete u potpunosti - rekao je Netanjahu, dodajući da je mađarski premijer "poput stene".

Netanjahu je naveo i da, među svetskim liderima koje poznaje, Orbana svrstava u sam vrh. CPAC Mađarska, međunarodni skup konzervativnih lidera i organizacija, služi kao platforma za umrežavanje i razmenu političkih ideja, a organizuje ga Američka konzervativna unija. Skup se održava i u drugim zemljama, ali je Budimpešta jedan od ključnih regionalnih centara ovog pokreta.

Na konferenciji, koja okuplja političke lidere iz Evrope, SAD i drugih dijelova sveta, govorili su generalni direktor Centra za osnovna prava Mikloš Santo, predsednik CPAC fondacije Met Šlap, premijeri Gruzije Irakli Kobahidže i Češke Andrej Babiš.

Planirana su i obraćanja mađarskog ministra spoljnih poslova Petera Sijarta, ministra kabineta premijera Gergelja Guljaša, američkog političkog komentatora Dejva Rubina, kao i lidera iz Brazila, Njemačke, Portugala, Argentine i drugih zemalja.

Program uključuje panel-diskusije i sesije pitanja i odgovora sa učesnicima iz više zemalja.

Autor: Iva Besarabić