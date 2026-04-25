Vratile su se posle 53 godine i ponovile trenutak iz mladosti: Fotografija četiri drugarice oduševila internet

Postoje fotografije koje ne ostaju samo u albumima, već postanu neka vrsta lične istorije. Jedan trenutak koji se ne briše, čak i kada prođu decenije. Upravo takva bila je fotografija četiri tinejdžerke snimljena davne 1972. godine na šetalištu u Torquayju, na jugu Engleske.

Marion Bamford, Su Moris, Kerolč Ansbro i Meri Helivel tada su prvi put otišle na zajednički odmor bez roditelja. Bile su na pragu odraslog života, između uzbuđenja i slobode koja tek dolazi. Tog dana su stale uz obalu, nasmejane i bliske, i napravile fotografiju koja je uhvatila više od trenutka. Uhvatila je početak jedne faze života.

Godinama kasnije, ta slika nije izgubila značaj. Ostala je podsetnik na mladost, na vreme kada je sve bilo jednostavnije, ali i na prijateljstvo koje je, očigledno, uspelo da preživi sve što dolazi posle.

Povratak na mesto gde je sve počelo

Više od pola veka kasnije, neposredno pre nego što su napunile 70 godina, ove četiri žene odlučile su da urade nešto što se retko viđa. Spakovale su se i prešle više od 500 kilometara kako bi se vratile na isto mesto na kojem je nastala njihova fotografija iz mladosti.

Nije to bio običan izlet. Bio je to povratak u vreme, pokušaj da se sačuva ono što je nekada postojalo, ali i potvrda da neke veze ne blede, bez obzira na godine.

Ista scena, drugačije godine

Kada su stigle, sve je bilo gotovo isto. Isto šetalište, isti pogled na more, isti ugao iz kog je napravljena fotografija pre 53 godine. Čak su i odeću pažljivo uklopile kako bi podsetila na onu koju su nosile kao tinejdžerke.

Razlika je bila očigledna, ali ne i suštinska. Godine su ostavile trag, ali odnos između njih nije se promenio. Na novoj fotografiji, kao i na staroj, vidi se ista bliskost, ista lakoća i nešto što se ne može namestiti za kadar.

Autor: D.Bošković