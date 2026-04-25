ČUDO U MANASTIRU TUMANE: Došli da se zahvale za izlečenje raka, a onda se desilo ovo

Manastir Tumane, poznat kao "đerdapski Ostrog", iz dana u dan postaje mesto gde vera pobeđuje medicinske prognoze.

Najnovije svedočenje vernika koji su posetili ovu svetinju ostavilo je javnost bez reči – nakon molitve svecima Zosimu i Jakovu, jedna žena je nakon dve godine nepodnošljivih bolova u kičmi i nozi potpuno ozdravila.

Društvene mreže preplavila je emotivna ispovest bračnog para koji je u Tumane došao sa pomešanim osećanjima – on da se zahvali na pobedi nad rakom krvi, a ona da potraži spas od dijagnoze išijalgije koja joj je život pretvorila u košmar.



Kako se navodi u objavi na zvaničnoj stranici manastira ali i igumana manstira Dimitrija Plećevića, supruga je godinu dana provela bez sna, uz hiljade tableta i injekcija koje nisu davale nikakav pomak. Međutim, nakon poklonjenja svetinjama i prisustvovanja molitvi, osetila je promenu koju nije mogla da objasni.

- Supruga primećuje da joj je noga baš jako topla. Došli smo kući, prekrstila se i rekla: "Meni više noga ne boli!" - stoji u svedočenju.

Neverica je postala još veća kada je žena, koja se do juče jedva kretala, samo dva dana nakon posete manastiru počela da radi teške fizičke poslove bez ikakvih ograničenja u pokretu.

- Već posle dva dana od dolaska iz Tumana kopala je u bašti bez ikakvih bolova u kičmi i nozi - završava ovaj vernik svoju ispovest uz reči zahvalnosti svetiteljima.

Ovaj slučaj samo je jedan u nizu onih koji privlače hiljade vernika iz celog regiona u potrazi za utehom i isceljenjem u ovoj svetinji nadomak Golupca.

Autor: D.Bošković