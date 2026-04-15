Bolesna žena odbijala da se pokloni Svetom Vasiliju Ostroškom: Kada su je odveli na Ostrog, počela je da se grči, a onda se desilo nešto neverovatno

U čuveni manastir Ostrog u Crnoj Gori odlaze pripadnici raznih religija, a njihove ispovesti zaokružuju priču o ovom svecu, veoma poštovanom u našem narodu i mnogo šire.

O čudima sa Ostroga priča se mnogo. Sveti Vasilije Ostroški rođenom u Popovom selu u Hercegovini 1610. godine sa krštenim imenom Stojan, zauzima izuzetno značajno mesto u pravoslavlju.

Ali kao što smo napomenuli, priča granice pravoslavlja jer su "Svetom Vasiliju Ostroškom svi isti, ma koji jezik govorili ili kojoj veri pripadali". Kako je pisao portal Slobodna Hercegovina, muslimanka Fatma koja je pet godina bolovala od teške bolesti, odbijala je da se pokloni moštima ovog svetitelja, iako su joj bližnji govorili da to uradi.

"Šestog maja 1964. godine muslimani Asib Gušo i Ševka Zajko dovedoše teško bolesnu, takođe muslimanku, Fatimu na Ostrog. Fatima je bila težak bolesnik. Od nekih strahovitih grčeva u celom telu patila je punih pet godina", zapisao je sveštenik sa Ostroga.

Zbog bolova je padala u nesvest i u momentima agonije "kudila i svoje najrođenije" koji su obišli sve lekare, vračare i travare, ali leka i pomoći nije bilo.

Saznali su za isceljenja od takve bolesti u Ostrogu, pa su Fatmu njen rođak Asib i komšinica Ševka doveli u Gornji manastir.

Kada su je stigli pred crkvu u kojoj se nalaze mošti Svetog Vasilija, ona je iz sveg glasa vikala: "Neću tamo da ulazim". To je ponovila nekoliko puta, tražeći da se vrati nazad.

Čuvar ćivota otvorio im je crkvu, a malo kasnije i ćivot Svetog Vasilija. Rodbini je pošlo za rukom da Fatmu ubede da celiva mošti svetitelja. U tom momentu počela je da se grči i drhi... bilo je strašno gledati. Kada se smirila, pročitana joj je molitva. Nakon toga "spopade je takvo znojenje" da je za kratko vreme znoj svu oblio. Ali to je kratko trajalo pa se ubrzo na njenom licu video mir i spokoj.

Približila se ponovo moštima i počela da se moli pa je rekla: "Hvala Bogu i Svetom Vasiliju, ja ozdravih. Ništa me ne boli". Prenoćila je tog dana u manastiru Ostrog i narednog jutra bila na liturgiji, pa se ponovo zahvalila svecu i Gospodu.

Autor: Marija Radić